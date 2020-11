"Wäre überrascht, wenn es keinen Sell-Off gibt"  Aktienanalyst

Der Dow Jones konnte am Montag nach der Ankündigung von Pfizer, dass ihr COVID-19-Impfstoff zu 90% wirksam sei, im größten Eintageszuwachs seit 5 Monaten 800 Punkte zulegen. David Lin von Kitco News nahm diese Entwicklung zum Anlass und sprach mit dem Chartanalysten Gareth Soloway über die weiteren Aussichten für den Aktienmarkt.Im Interview erklärt der Chef-Marktstratege von InTheMoneyStocks.com, dass sich seiner Meinung nach in der Wirtschaft nichts fundamental geändert habe, was eine anhaltende Rallye der Aktienmärkte rechtfertigen würde. Er rechne daher damit, dass es in den nächsten Tagen oder Wochen zu einem deutlichen Sell-Off kommen könnte."Ich glaube nicht, dass sich etwas Wesentliches geändert hat. Wir wussten, dass ein Impfstoff kommen würde, die Prognosen lauten immer noch auf das erste Quartal, Anfang des zweiten Quartals", so Soloway. "Dasselbe gilt für Biden, der nun ins Weiße Haus kommt, es ändert nicht viel an der Wirtschaft des Marktes, es hat mich also besorgt ich habe neue Shorts gekauft."In Bezug auf Gold ist Soloway optimistisch gestimmt und erklärt, warum das Edelmetall schon bald auf 2.860 USD steigen könnte. Bei deutlichen Rücksetzern, rät er zu weiteren Käufen.© Redaktion GoldSeiten.de