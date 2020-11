AngloGold verbleibt in Konsolidierung

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das südafrikanische Minenunternehmen AngloGold Ashanti Ltd. verbleibt mit Kursen unterhalb von 30,00 USD im klaren Konsolidierungsmodus. Gestern erlebte die Aktie, im Zusammenhang der scharfen Goldpreiskorrektur von rund 115 USD, einen ebenso starken Ausverkauf und scheint sich nunmehr der Unterstützung bei rund 23,00 USD anzunähern. Schauen wir somit wieder einmal mehr auf die genaueren Details im Nachgang des Big-Picture-Charts.Es deutet sich aufgrund der gestrigen Verluste ein durchaus weiterer Verlustmonat an, sofern sich der Goldpreis selbst nicht nachhaltig über den Widerstand bei 1.920 USD ausbrechen kann. Somit lässt sich im Kontext der gegenwärtigen Chartsituation ein durchaus nochmaliger Rücklauf bis zur bereits im Vormonat getesteten Region rund um 23,00 USD erahnen. Dort sollten die Käufer dann allerdings wieder erneut zurückkehren, da andernfalls größeres Ungemach drohen könnte.Dementsprechend gilt es das Verhalten der Aktie im Zuge dieses wahrscheinlich bevorstehenden Tests zu beobachten. Denn nutzen die Käufer im Rahmen der Unterstützung erneut dieses Level zum Kauf, dürfte sich im Zuge der dann mehrfach bestätigten Nachfragezone, ein neuerliche Aufschwung eröffnen. Die Ziele lassen sich hierbei im Bereich von rund 25,00 USD und dem folgend in Richtung von 28,50 USD ableiten.Der Sprung über 28,50 USD wäre für den weiteren Verlauf maßgeblich, da nur dann eine weitere Welle in Richtung von 30,00 USD und mehr zu erwarten wäre. Unterhalb von 22,00 USD wird die Situation hingegen kritisch für die Bullen. Vielmehr würden dann die Bären das Ruder übernehmen und einen relativ raschen Folgeausverkauf initiieren. Abgaben bis zur nächst tiefer liegenden Unterstützung bei 19,35 USD wären die unvermeidliche Konsequenz.Sofern die gegenwärtige Schwäche nur temporärer Natur ist, sollten die Käufer spätestens im Bereich rund um 23,00 USD wieder bereitstehen. Von dort ausgehend erscheint eine neue Aufwärtswelle bis 25,00 USD und dem folgend bis zum Niveau bei 28,50 USD sehr gut möglich, bevor darüber der Impuls bis über 30,00 USD je Anteilsschein starten könnte.Ein Test des Levels bei 23,00 USD erscheint unvermeidbar und umso interessanter wird das Verhalten der Aktie dort sein. Denn folgen diesmal keine Stützungskäufe, könnte bei einem Rückgang unter die Marek von 22,00 USD ein weiterer Ausverkauf bis zur Region rund um 19,35 USD drohen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.