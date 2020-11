Lobo Tiggre: Neue Lockdowns in den USA kommen

David Lin sprach für Kitco News gestern mit Lobo Tiggre von Independent Speculator über dessen aktuelle Einschätzung zur Entwicklung der Wirtschaft und den Aussichten für Gold.Nachdem sich in Europa bereits einige Länder bereits wieder in einer Lockdown-Situation befinden, könnten die USA bald nachziehen, so der Investor. Ob Trump oder Biden, einen neuen Lockdown würde es seiner Meinung nach unter beiden geben. Allerdings könnten die Einschränkungen unter Biden gravierender ausfallen."[Biden] hielt eine Rede darüber, was er in Bezug auf COVID-19 zu tun gedenkt, und er sprach über nationale Shutdowns, nationale Maskenpflichten", so Tiggre.Die am Montag für Aufregung sorgenden Neuigkeiten, dass Pfizer einen zu 90% effektiven Impfstoff entwickelt habe, würden weitere Lockdowns nicht verhindern. Vor kommenden Sommer werde die Impfung nicht in großer Anzahl verfügbar sein.In Bezug auf Gold bleibt der Experte optimistisch. Er halte es für unwahrscheinlich, dass das gelbe Metall bald ernsthaften Gegenwind erfährt, solange die Wirtschaft Lockdowns nicht völlig umgehen könne, die monetären und fiskalischen Stimuli nicht den Kurs umkehren und die Zinsen nicht steigen.© Redaktion GoldSeiten.de