Silver Eagle-Verkäufe im November um weitere 1 Million gestiegen & Gold Eagle-Verkäufe bleiben stark

Eine Woche ist vergangenen und weitere 1 Million Silver Eagles wurden von der U.S. Mint verkauft. In den ersten zehn Tagen des Monats November sind die Verkäufe von Silver Eagles fast sechsmal so hoch ausgefallen wie die Gesamtverkäufe im November 2019. Jetzt, da die Aufgelder zwischen 4 und 6 Dollar liegen, erwerben Anleger weiterhin mehr Silver Eagles als jede andere offizielle Silbermünze.Obwohl die Verkäufe der Canadian Maple Leafs ebenfalls stark sind, werden sie die geschätzten 28-30 Millionen verkauften Silver Eagles in diesem Jahr nicht übertreffen. Die U.S. Mint hat gestern ihre Zahlen aktualisiert und weist 2.701.500 Silver Eagles aus, verglichen mit den 1.653.000 per 3. November verkauften Exemplaren.Das bedeutet 1.048.500 verkaufte Exemplare in einer Woche. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich die Verkäufe für den Rest des Jahres entwickeln werden, da die Märkte aufgrund der Präsidentschaftswahlen, der globalen Pandemie und der wirtschaftlichen Unsicherheit weiterhin volatil sind. Wie ich bereits erwähnt habe, sind die Verkäufe von Silver Eagles in den ersten zehn Tagen im November fast sechsmal so hoch ausgefallen wie im vergangenen Jahr.Sollten die Silver Eagle-Verkäufe für den restlichen November weiterhin stark bleiben, wäre ich nicht überrascht, in diesen Monat Gesamtverkäufe von 3.500.000-4.000.000 zu sehen. Wenn außerdem im Dezember weitere 1-2 Millionen Silver Eagles verkauft werden, würde sich die Gesamtzahl für 2020 auf nahezu 30 Millionen belaufen, was einer Verdoppelung gegenüber den 14,8 Millionen im Jahr 2019 entspräche.Was die Verkäufe von Gold Eagle betrifft, so sind auch diese weiterhin sehr stark. Die Gold Eagle-Verkäufe bis 9. November belaufen sich auf 35.000 Unzen und haben im Jahr 2020 bisher insgesamt 744.000 Unzen erreicht. Das ist fast fünfmal so hoch wie die Gold Eagle-Verkäufe von 152.000 Unzen im Jahr 2019.Ich werde gegen Ende des Monats ein Update geben – oder früher, sofern die U.S. Mint in der nächsten Woche einen erheblichen Anstieg der Eagle-Verkäufe verzeichnet.© Steve St. Angelo(SRSrocco)Dieser Artikel wurde am 10. November 2020 auf www.srsroccoreport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.