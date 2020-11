Gold wird im ersten Quartal 2021 auf 2.200 Dollar steigen  ANZ

Negative Realzinsen, weitere Liquiditätsspritzen und die vorherrschende Unsicherheit wirken auf Gold weiterhin unterstützend, dieser Meinung sind laut einer Meldung auf fxstreet.com die Ökonomen der ANZ Bank. Durch weitere Safe-Haven-Nachfrage dürfte das gelbe Metall demnach in den ersten Monaten des Jahres 2021 auf 2.200 USD je Unze steigen."Die Zentralbanken sind nach wie vor dovisch, und die Zinssätze dürften nahe Null bleiben. Die anhaltenden quantitativen Lockerungen sollten die Nachfrage von Investoren unterstützen," so die Bank.Weiter heißt es: "Die Anleiherenditen stiegen diese Woche nach der Meldung über erfolgreiche Coronavirus-Impfstofftest stark an. Dadurch geriet der Goldpreis unter Druck. Die Realzinsen sind jedoch die eigentliche Triebkraft der Goldpreise. Und diese sind weiter angestiegen, während die Inflationserwartungen stiegen."© Redaktion GoldSeiten.de