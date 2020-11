DRD Gold macht sich bereits für

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das südafrikanische Minenunternehmen DRD Gold Ltd. scheint sich für den nächsten Aufschwung bereit zu machen. Rückblickend zur Analyse vom 30. Juli gelang dementsprechend keine Trendfortsetzung, welche sich mit dem Rückgang unter das Niveau von 14,00 USD bereits ankündigte. Gegenwärtig weist das Level rund um 11,00 USD immer wieder Nachfrage auf, sodass man die Aktie durchaus in die engere Betrachtung ziehen sollte. Weitere Details folgen wie immer an dieser Stelle im nachfolgenden Fazit.Die Konsolidierung ist noch nicht beendet und doch erscheint dies nur als Frage der Zeit. Denn die Zone rund um 11,00 USD je Anteilsschein wirkt, in Verbindung des ebenfalls dort befindlichen gleitenden 200-Tage-Durchschnitts (EMA - aktuell bei 10,94 USD), sehr stabil im Sinne einer Kreuzunterstützung. Die seit September stets rund um 11,00 USD aufkommende Nachfrage, sollte sich im positiven Sinne entfalten könne. Als Buy-Trigger dient jedoch der Widerstand bei 13,40 USD.Ein Anstieg darüber verspricht mit erhöhter Wahrscheinlichkeit einen Folgeimpuls bis mindestens 15,00 USD. Im nachfolgenden bleibt ein weiterer Anlauf in Richtung 17,00 USD zu präferieren, bevor darüber die bereits damals aufgezeigten Ziele bei 17,51 USD sowie unter mittel- bis langfristiger Sicht das Niveau von 26,24 USD erreichbar scheint.Ein komplettes Umdenken wäre hingegen bei einem Rückgang unter 10,17 USD notwendig. In diesem Fall müsste eine Ausdehnung der Konsolidierung bzw. dann vielmehr Korrekturbewegung bis mindestens 8,72 USD berücksichtigt werden. Der Rückfall in den einstelligen Kursbereich wäre zudem zu hinterfragen und sollte als Warnsignal dienen. Denn je nach dem Verhalten des edlen Metalls selbst, könnten auch weitere Verluste bis 7,65 USD erfolgen.Im Rahmen der aktuell noch laufenden/mehrwöchigen Seitwärtsphase erscheint die vorausliegende Unterstützung bei 11,00 USD sehr interessant für einen erneuten Abprall. Oberhalb von 13,40 USD erlaubt sich dann sogar weiteres Potenzial bis 17,00 USD, bevor drüber das Niveau bei 17,51 USD und mittel-/langfristig sogar 26,24 USD möglich werden.Sollte der EMA200 und in diesem Zusammenhang das Niveau von 11,00 USD aufgegeben werden, muss mit einem Test der Unterstützung bei 10,17 USD kalkuliert werden. Unterhalb von 10,00 USD muss man dann sogar mit einer Korrekturausdehnung in Richtung von 8,72 bzw. 7,65 USD rechnen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.