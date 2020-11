Monument Mining behält Kontrolle über Covid-19-Pandemie

VANCOUVER, Nov. 11, 2020 - Monument Mining Ltd. (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1) („Monument“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen im Zuge der zweiten Welle der Covid-19-Pandemie in den verschiedenen Regionen, in denen es t?tig ist, weiterhin strikte Kontrollma?nahmen ergreift.



Mit Beginn der k?hleren Jahreszeit verlagern sich die Aktivit?ten nach drinnen, und weite Teile der Welt erleben eine zweite Covid-19-Welle. In vielen L?ndern ist die Zahl der Covid-19-Neuinfektionen wieder stark gestiegen, so auch in Kanada und Malaysia, wo Monument unter anderem t?tig ist, sowie in den USA, Europa, Indien, Brasilien und Russland. Dadurch werden wieder striktere Ma?nahmen erforderlich.

CEO und President Cathy Zhai erkl?rt: „Da die Fallzahlen der zweiten Covid-19-Welle weltweit steigen und das Ausma? und die Dauer der Auswirkungen von COVID-19 weiterhin unklar sind, arbeiten wir hart daran, in allen unseren Betrieben wirksame Ma?nahmen f?r den Schutz der Gesundheit und die Sicherheit aller Mitarbeiter bereitzustellen. Der Plan zur Aufrechterhaltung des Betriebs wurde regelm??ig ?berpr?ft und angepasst, um Produktionsrisiken und negative Auswirkungen auf unsere Cashflows, Ertr?ge, Betriebsergebnisse und unsere Finanzlage zu minimieren.“

In Malaysia untersagt die vom Nationalen Sicherheitsrat Malaysias erlassene CMCO-Verordnung (Conditional Control Movement Order) f?r den Zeitraum vom 9. November bis zum 6. Dezember 2020 jegliche Reiseaktivit?t zwischen den Bezirken, ausgenommen sind lediglich beruflicher Pendelverkehr und Notf?lle. Die CMCO-Verordnung hat jedoch keine Auswirkungen auf den Betrieb der Selinsing Goldmine von Monument, da sich der Betriebsstandort im Bundesstaat Pahang befindet, einer der von der CMCO-Verordnung ausgenommenen gr?nen Zonen, in denen derzeit keine Infektionsf?lle gemeldet sind. Selinsing hat seine Sicherheitsprotokolle ?berpr?ft und eine striktere Kontrolle der Bewegungen von Personen eingef?hrt, die aus Regionen zur Mine anreisen, die unter die Auflagen der CMCO-Verordnung fallen.

In British Columbia in Kanada hat die zweite Welle ebenfalls zu einer steigenden Anzahl neuer Covid-19-F?lle gef?hrt. Die BC-Gesundheitsbeh?rden haben neue regionale Covid-19-Beschr?nkungen eingef?hrt, die f?r einen Zeitraum von zwei Wochen Versammlungen jeder Gr??e von Personen, die nicht dem gleichen Haushalt angeh?ren, in Innenr?umen und im Freien, sowie physische Gruppenaktivit?ten verbieten. Als Vorsichtsma?nahme bleibt die Zentrale von Monument in diesen zwei Wochen geschlossen, und die Mitarbeiter arbeiten als Reaktion auf die Ank?ndigung der Gesundheitsbeh?rde, Reisen zwischen den Gesundheitsregionen zu reduzieren, gem?? Best Practices von zu Hause.

In Westaustralien ist die Zahl der aktiven Coronavirus-F?lle mit 10 derzeit sehr gering. Dies ist haupts?chlich auf die strengen Reisebeschr?nkungen zur?ckzuf?hren, die Anfang des Jahres f?r die Einreise nach Westaustralien aus anderen Teilen Australiens und aus dem Ausland erlassen wurden.

