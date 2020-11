Goldreserven der Zentralbanken  Interessante neue Umfrage

Central Banking hat mit Unterstürzung von Invesco im August dieses Jahres eine Umfrage unter Zentralbanken durchgeführt. Die Notenbanken beantworteten dabei Fragen zu den Plänen bezüglich der Goldreserven der jeweiligen Bank, zu Zielallokationen, Kauf- und Lagerungskonzepten, den Einsatz von ETFs sowie die Auswirkungen von Covid-19.• Die Zentralbanker erwarten überwiegend, dass die Goldbestände der Notenbanken in den nächsten 12 Monaten steigen werden. Keiner der Befragten rechnet mit einem Rückgang.• Die Covid-19-Pandemie hat die Sicht der Zentralbanken auf Gold nicht maßgeblich verändert. Fast ein Viertel der Befragten gab jedoch an, Gold jetzt als attraktiveres Asset anzusehen.• Die Verwalter der Goldreserven sehen den Aspekt der Diversifizierung als den wichtigsten Vorteil von Gold an.• Laut mehr als 80% der Befragten ist die Lagerung bei einer Zentralbank in Übersee die bevorzugte Art der Goldlagerung.• Die Zentralbanken sehen Gold-ETFs positiv. Als Vorteile werden Gold zur Absicherung gegen den US-Dollar und die Kosteneffizienz von ETFs genannt. Als Nachteil sehen die Befragten das Liquiditätsrisiko.Weitere Informationen und eindrückliche Charts finden Sie auf centralbanking.com © Redaktion GoldSeiten.de