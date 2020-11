TD Securities: COVID-19-Impfstoff ein Segen für Goldbugs

Sobald die ersten Reaktionen abgeflacht sind, sollte Gold von den Neuigkeiten in Bezug auf die Impfstoffentwicklung profitieren. Die Nominalzinsen sollten gedeckelt bleiben und die Inflationserwartung sich zusätzlich verstärken, davon gehen laut einer Meldung von Kitco News die Strategen bei TD Securities aus."Der Impfstoff sollte letztendlich ein Segen für die Goldbugs sein, da die Fed die Nominalzinsen gedeckelt lassen könnte, während die Inflationserwartungen sich infolgedessen weiter festigen könnten", heißt es in einem Update vom gestrigen Mittwoch.Die erste Reaktion der Märkte auf die Ankündigung der Arzneimittelhersteller am Montag war eine Rallye der Aktien- und Anleiherenditen sowie ein Einbruch der Edelmetalle. Die Märkte hatten damit das Ende der Pandemie eingepreist, trotz vieler weiterhin bestehender Unsicherheiten.© Redaktion GoldSeiten.de