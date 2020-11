Orchid Research: Mit Überzeugung bei Rücksetzern kaufen

Orchid Research erklärte in einem auf Seeking Alpha gestern veröffentlichtem Artikel, warum der Goldpreis weiter steigen sollte. Zwar sei der Goldpreis kürzlich unter Druck geraten, doch die Makrounsicherheiten sollten auch nach den US-Wahlen weiter bestehen bleiben, heißt es. So würden im Umgang mit der Covid-19-Krise weitere Stimuli benötigt. Dies dürfte den Dollar weiter nach unten treiben und die US-Realzinsen weiter senken."Infolgedessen gehen wir davon aus, dass die Investitionsnachfrage nach Gold auf kurze Sicht stark bleiben wird, was den Goldpreis trotz der ungünstiger Preissaisonalität im November nach oben treiben dürfte", so Orchid. Auch wenn die Long-Positionen für das gelbe Metall bereits sehr stark seien, sollten sie sich der Einschätzung Orchids zufolge in den kommenden Wochen noch weiter erhöhen.Eine hier genutzte Möglichkeit zu untersuchen, wie weit die Long-Positionen noch ausgebaut werden könnten, bestehe in der Analyse des Dry Powder bei den Vermögensverwalten/Spekulanten am CME-Goldterminmarkt. "Unsere Dry-Powder-Analyse deutet darauf hin, dass sich der Goldpreis in den kommenden Wochen und Monaten nach oben bewegen könnte."Orchid Research rät bei Preisrücksetzern zum Kauf des SPDR Gold Minishares (NYSE: GLDM).© Redaktion GoldSeiten.de