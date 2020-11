Peter Grandich: Aktienmarkt wird auf Boden der Realität geholt  Chancen bei Goldaktien

Peter Lin von Kitco News sprach jüngst mit Peter Grandich, dem Gründer von Peter Grandich & Co., über dessen Einschätzung zum Aktienmarkt und Gold.Dem Finanzexperten zufolge könnten die Aktienmärkte zwar noch weiter steigen, doch sei jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um ein aggressiver Käufer am allgemeinen Aktienmarkt zu sein. Der Markt werde früher oder später wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkehren. "Heutzutage hat der Aktienmarkt sich meiner Meinung nach zu einem hochentwickelten, stark technologieorientierten Casino entwickelt", so Grandich.Im Jahr 2018 hatte er 100% seines Portfolios in Gold und Goldbergbauaktien umgeschichtet. Heute seien mehr seiner Assets in Aktien von Goldbergbauunternehmen angelegt. Trotzdem rechne er damit, dass Gold weitere 20-25% steigen könnte.Die Chancen bei den Bergbauaktien seien dennoch größer als bei physischem Gold: "Die Fusionen und Übernahmen werden, meiner Meinung nach weitergehen. Ich glaube, es wird zu den aufstrebenden Produzenten durchsickern, und ich glaube jetzt auch, dass sogar der Junior-Ressourcenmarkt – oder was davon übrig ist – mehr und mehr Interesse erfahren wird, da das Geld nach Jahren, in denen es dem Markt ferngeblieben ist, nun wieder in diesen Markt fließt."© Redaktion GoldSeiten.de