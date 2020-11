Steve Hanke über Gold und die Marktreaktion auf den Covid-Impfstoff

David Lin sprach für Kitco News jüngst mit dem Wirtschaftsprofessor Steve Hanke über die Abwertung der Türkischen Lira, die Reaktion der Märkte auf die am Montag gemeldeten Fortschritte bei der Impfstoffentwicklung und die Aussichten für den Goldpreis.In Bezug auf die Impfstoff-Neuigkeiten erklärt Hanke, dass die Märkte seiner Meinung nach stark überreagiert haben. Dafür spreche auch die Tatsache, dass der CEO von Pfizer, Albert Bourla, im Anschluss 62% seiner Unternehmensaktien verkauft habe. "Die Meldung kam am Montag und am Dienstag hatte der CEO Albert Bourla 62% seiner Aktien verkauft, die Insider glaubten also, dass es eine Überreaktion gab und dass noch eine Menge Unsicherheit herrscht."Die folgenden drei Punkte seien die bedeutendsten Unsicherheitsfaktoren: Normalerweise dauere es länger, einen Impfstoff zu entwickeln, zudem sei die Anzahl der Testpersonen in Pfizers Studie mit 94 relativ gering, und es existiere das Risiko einer Virusmutation, die den Impfstoff unwirksam machen könnte.Weiterhin erklärt Hanke, woran er die Stimmung und Aussichten für den Goldpreis beurteilte. Seiner Meinung nach befinde sich Gold momentan in einer abwartenden Haltung. Die Fundamentaldaten seien aber bullisch. Es werde also nur eine Entwicklung benötigt, die den Markt in Aufregung versetze, damit es weiter nach oben gehe. Als Beispiel nennt er hier weitere Stimuli.© Redaktion GoldSeiten.de