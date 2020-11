RBC: "Die Geschichte von Gold ist noch nicht zu Ende"

Wie Forexlive berichtet, rechnen die Analysten von RBC damit, dass Gold "trotz eines gewissen Lichts am Ende des Tunnels" auch in den kommenden Monaten von den Marktrisiken profitieren wird.In einem Schreiben an ihre Kunden erklärt die kanadische Bank, dass Gold zwar in dieser Woche neu bewertet wurde, dies aber nicht unbedingt ein Vorbote der künftigen Entwicklung sei. Der Preis weise vielmehr darauf hin, dass Unsicherheiten weiter bestehen.Selbst wenn man das Risiko einer weiteren Covid-19-Welle vernachlässige, werde die Verteilung eines wirksamen Impfstoffes Zeit brauchen, die Wirtschaft werde Zeit brauchen, um sich zu erholen, und die anhaltenden politische Unsicherheiten führten nach wie vor zu Verunsicherung, so RBC.Die Preisprognosen der Bank liegen bei 1.942 USD im vierten Quartal 2020 und bei 2.012 USD im ersten Quartal 2021. Anschließend könnte der Preis nach Einschätzung der Analysten sinken. Im zweiten Quartal 2021 sehen sie Gold bei 1.911 USD und im vierten Quartal 2021 bei nur noch 1.801 USD.© Redaktion GoldSeiten.de