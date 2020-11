International Tower Hill Mines zunächst im Plan

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Die Aktie von International Tower Hill Mines Ltd. konnte im Hinblick auf den damalige Einschätzung vom 14. September grandios nach oben hin abprallen. Die damalige Kaufchance um 1,30 USD erwies sich im Zuge des bisherigen Hochs vom November bei 1,90 USD als interessant und ziehführend. Die Lage bleibt oberhalb der Unterstützung von 1,30 USD auch weiterhin positiv einzuschätzen. In diesem Zusammenhang sollte die Marke von 1,90 USD durchaus nochmals angelaufen werden können, bevor darüber das Niveau bei 2,27 USD in den Fokus der Anleger rücken dürfte.Für den Fall einer klaren Aufgabe der Unterstützung um 1,30 USD sollte man sich jedoch mit einem Stopp-Loss wappnen. Denn speziell unterhalb von 1,08 USD sind weitere Verluste in Richtung von mindestens 0,70 USD anzunehmen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.