Defla X-Keine Hilfe angekommen fürs Frühjahr, neue Sperren, Aktienkreuzflüsse

Der Geldmangel ist wieder da. US-Verbraucherpreisindex bei 0,0% (der war heuer schon auf 0,6%) und US- Industrieproduktionspreisindex bei 0,1% (der war heuer auch schon bei 0,6%).Wir deflationieren wieder.Die Fakten zu Sperrungen, dadurch reduzierte Geldschöpfung und Wirtschaftsleistung: US-Hilfspaket für die Sperrungen im Frühjahr noch immer nicht beschlossen; dafür drohen in den USA bald neue Sperren, sagt Joe Biden; die Geldmengenersatzfunktion der US-Zentralbank reicht offenbar auch nicht, sonst würden monatliche Inflationsraten nicht von 0,6% auf 0,0% sinken; die EZB redet viel, hat aber ihr Programm des Geldmengenersatzes nicht ausgeweitet, obwohl gerade in der EUR-Zone wieder Wirtschaft recht heftig gesperrt wird.Auf einer anderen Ebene herrscht eine seltsame Euphorie, sichtbar am Spike im Russell 2000 (einem realwirtschaftlich überlastigen Aktienindex)und das liegt an Nachrichten über einen Impfstoff gegen den Mikroorganismus, der zu 90% wirken soll. Schlecht für "Bleib-zu-Hause-Aktien", gut für reale Präsenzwirtschaft, so verstehen das viele. Allerdings:a) Digitale Infrastruktur interessiert sich eigentlich nicht dafür, ob Sperren vorliegen, oder nicht, sie funktioniert in beidenb) Es gibt "Bleib-zu-Hause-Aktien" wie Zoom, nur bestimmen diese vom Gewicht her wahrlich nicht Technologieindizesc) Zur Zeit läuft, wenn man Nachrichten liest, keine Öffnung, sondern das GegenteilAus den unter a) bis c) angeführten Gründen sieht im längeren Bild dann der Russell 2000 doch bärischer ausals der NASDAQ 100 mit seinem etwas unschönen Dreifachhoch.Ansonsten NOCH optimistische Börsen:Der SPX 500 knapp unter 3600 PunktenPalladium gerade noch okGold nicht andersSilber wie Palladium und GoldDer BitCoin auf hohem Niveau mit abnehmender KraftEs fehlt etwas, wenn man die Nachrichten liest: Wo bleibt das Schnellheilmittel, das den weit über 70-jährigen, amtierenden US-Präsidenten in 3 Tagen genesen ließ und sein Masseneinsatz?© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.