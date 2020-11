Kitco-Umfrage: Mehr Spielraum für Aufwärtsbewegung

Die kurzfristige Stimmung am Goldmarkt bleibt bullisch, während sich der Markt weiterhin langsam nach oben bewegt, nachdem er kürzlich den schlimmsten Preisrückgang innerhalb eines Tages der letzten sieben Jahre verzeichnete. Der Goldpreis war in der Lage, die wichtige Unterstützung bei 1.850 Dollar je Unze zu halten, nachdem er am letzten Montag um mehr als 5% zurückging.Diesmal nahmen 17 Marktexperten an der regulären Umfrage von Kitco News zur zukünftigen Goldpreisprognose teil. Davon waren 10 (59%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Ein Analyst (6%) erwartet einen niedrigeren Preis, während sechs (35%) Experten neutral blieben.Außerdem gaben auch 1.511 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 924 (61%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigt. Weitere 281 (19%) waren eher bearisch eingestellt, während 306 (20%) Seitwärtsbewegungen erwarten.© Redaktion GoldSeiten.de