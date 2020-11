MetalsTech Ltd.: Großes Erweiterungspotenzial bei der Sturec-Goldmine

BohrloOstausrNordausRL BezugspAzimutFallwiLochende

chnameichtungrichtun (m)unkt ( nkel (EOH)

(m) g °TN) (°)

(m) Tiefe (m)



UGA-01-435,85-1.230,656 S-JTSK/017 -53 346,05

2 204

Krovak

UGA-0-435,85-1.230,656 S-JTSK/022 -46 293,46

2 2 204

Krovak

UGA-03-435,85-1.230,656 S-JTSK/007 -45 287,25

2 204

Krovak

UGA-04-435,85-1.230,656 S-JTSK/297 -80 140,90

2 204

Krovak

UGA-05-435,85-1.230,656 S-JTSK/200 -60 140,46

2 204

Krovak

UGA-06-435,85-1.230,656 S-JTSK/350 -60 116,50

2 204

Krovak

UGA-07-435,85-1.230,656 S-JTSK/355 -70

2 204

Krovak

BohrloBreite Au Ag Von Bis Cutoff- Gehalt

ch (m) g/t g/t (m) (m) (

%)

(Boh

rlochti

efe)



(Bohrlo(Bohrlo

chtiefechtiefe

) )



UGA-0490,00 @ 3,88 13,9 0,00 90,00 0,3g/t Au Cutoff

und max. 6m

interne



Verwässerung

einschließlich

9,00 @ 11,6662,3 14,00 23,00 2g/t Au Cutoff u

nd 1m interne



Verwässerung

and

6,00 @ 33,7636,2 43,00 49,00 1g/t Au Cutoff u

nd keine

interne



Verwässerung

BohrloBreite (m Au Ag Von (m) Bis (m) Cutoff-Gehalt

ch ) g/t g/t (

%)

(Bohrl (Bohrloc

ochtiefe htiefe (Bohrloc

) ) htiefe

)

UGA-0373,00 @ 2,148,8 211,00 284,00 0.3g/t Au Cuto

ff

und max. 3m

interne

Verwässerung

einschließlic

h a 1.39m



historic minin

g

void

einschließlich

31,61 @ 3,7611,0 248,00 279,61 0.5g/t Au Cuto

ff

und max. 2m

interne

Verwässerung



einschließlich

24,00 @ 4,7413,4 252,00 276,00 1g/t Au Cutoff

und max. 3m

interne

Verwässerung



einschließlich

15,00 @ 6,7015,3 252,00 267,00 2g/t Au Cutoff

und max. 3m

interne

Verwässerung



einschließlich

7,00 @ 11,624,7 260,00 267,00 5g/t Au Cutoff

5 und max. 1m

Verwässerung

Goldmine Sturec

Mineralressourcenschätzung Sturec

Ressourcenschätzung, Cutoff-Wert über 0,40 g/t Au,

innerhalb des optimierten

Tagebaumodells



RessourcenkTonnenDichteAu Ag Au-ÄquAu (TsAg (TAu-Äqu

ategorie ( (t/m (g/t (g/t. d sd .

Tsd.) 3) ) ) 1 (g/t. Unze. Unz1

) n en

) )

(Tsd.

Unzen

)

gemessene R 3.0002,17 1,69 13,5 1,79 161 1291 171

.



angezeigte 11.202,24 1,79 14,9 1,90 643 5373 685

R. 0





gemessene + 14.202,23 1,77 14,6 1,87 804 6664 856

0

angezeigte

R.



abgeleitete 7.0002,33 0,97 5,6 1,01 222 1280 230

R.



GESAMT 21.202,26 1,50 11,6 1,59 1026 7944 1086

0





Ressourcenschätzung, Cutoff-Wert über 2,85 g/t Au,

außerhalb des optimierten

Tagebaumodells



RessourcenkTonnenDichteAu Ag Au-ÄquAu (TsAg (TAu-Äqu

ategorie ( (t/m (g/t (g/t. d sd .

Tsd.) 3) ) ) 1 (g/t. Unze. Unz1 (Tsd

) n en .

) )

Unzen)

gemessene R- - - - - - - -

.



angezeigte 114 2,28 3,39 25,6 3,57 12 94 13

R.



gemessene +114 2,28 3,39 25,6 3,57 12 94 13



angezeigte

R.



abgeleitete274 2,34 3,47 19,9 3,61 31 176 32

R.



GESAMT 388 2,34 3,45 21,6 3,60 43 270 45

** 90m mit 3,88 g/t Au und 13,9 g/t Ag *** Bonanza-Gehalte bis zu 89,1 g/t Au *- UGA-04 durchteufte eine mächtige durchgehende mineralisierte Zone von 90 m mit 3,88 g/t Au und 13,9 g/t Ag von 0 m (Cutoff-Gehalt von 0,3 g/t Au, Bohrlochmächtigkeit), einschließlich:o 9 m mit 11,66 g/t Au und 62,3 g/t Ag aus 14 m (2 g/t Au Cutoff-Gehalt);o 6m mit 33,76 g/t Au und 36,2 g/t Ag aus 43m (1g/t Au Cutoff-Gehalt); undo 1 m mit 89,1 g/t Au und 69 g/t Ag aus 47 m- UGA-04 und UGA-05 decken eine signifikante Erweiterung >150 m der bestehenden Mineralressource JORC (2012) bei der Goldmine Sturec mit einer neigungsabwärts offenen Mineralisierung ab- Zusätzliche Untersuchungsergebnisse von Proben, die in UGA-03 höher liegen, haben die mineralisierte Zone um 14 m auf 73 m bei 2,14 g/t Au & 8,8 g/t Ag von 211 m (0,3 g/t Au-Cutoff, Bohrlochmächtigkeit) signifikant erhöht- UGA-05 wurde bis in eine Tiefe von 140,46 m abgeschlossen, und die Untersuchungsergebnisse sind eilig ausstehend- UGA-06 wurde bis in eine Tiefe von 116,50 m abgeschlossen, und die Untersuchungsergebnisse sind eilig ausstehend- UGA-07 ist derzeit im Gange und stellt eine Erweiterung neigungsabwärts von etwa 15 Metern von UGA-06 entlang des Hangenden der interpretierten mineralisierten Zone und etwa 60 Meter entlang des Randes des Liegenden dar.In seinem Kommentar zu den Ergebnissen für UGA-04 erklärte der Vorsitzende von MetalsTech, Russell Moran:Dies ist ein hervorragendes Ergebnis für unser erst viertes Bohrloch auf diesem Projekt in einem Gebiet, das noch nie zuvor gebohrt wurde. Es sieht so aus, als würden wir eine schöne mächtige Ausdehnung der mineralisierten Zone über den aktuellen 150m-Schritt hinaus erhalten. Wir werden sehen, wie weit wir diese Zone neigungsabwärts mit den nächsten Bohrlöchern ausdehnen können, und dann werden wir uns bemühen, noch weiter diese auszudehnen. MetalsTech Ltd. (ASX: MTC) (das Unternehmen oder MTC) freut sich, den Stakeholdern ein Update zu seinem Diamantbohrprogramm in der zu 100 % unternehmenseigenen Goldmine Sturec in der Slowakei (Sturec) zukommen zu lassen. Bisher hat das Unternehmen sechs Diamantbohrlöcher als Teil des ersten Untertagebohrprogramms des Unternehmens innerhalb des Andrej-Stollens abgeschlossen. Das aktuelle Bohrprogramm wurde konzipiert, um nach südlichen Erweiterungen der hochgradigen abfallenden Zone innerhalb der bestehenden Mineralressource Sturec zu suchen.Die Einzelheiten zu den Bohrlochkragen sind in Tabelle 1 unten aufgeführt.Tabelle 1: BohrlochdatenDie Bohrungen in UGA-04 wurden bei bis in eine Tiefe von 140,90 Meter abgeschlossen. Bohrloch UGA-04 wurde geplant, um die interpretierte mineralisierte Zone etwa 100 Meter entlang des Streichens des südlichen Bereichs der Mineralressource turec (JORC 2012), etwa 50 Meter neigungsabwärts von jener Stelle, an der sie in der Vergangenheit im Stollen Andrej abgebaut wurde, sowie etwa 30 Meter neigungsabwärts des aktuellen Bereichs der Mineralressource turec (JORC 2012) zu erweitern.Die Untersuchungsergebnisse von UGA-04 werden so interpretiert, dass sie eine durchgehende mineralisierte Zone von 0m bis 90m (EOH) unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,3g/t Au zeigen. Eine Zusammenfassung der bedeutenden Abschnitte von UGA-04 ist in Tabelle 2 unten dargestellt.Tabelle 2: Signifikante Schnittpunkte in UGA - 04Weitere Untersuchungsergebnisse von Proben, die in UGA-03 höher entnommen wurden, sind ebenfalls eingetroffen, und sie weisen darauf hin, dass die mineralisierte Zone in der Tat 14 m länger ist. Die Untersuchungsergebnisse von UGA-03 werden nun so interpretiert, dass sie eine durchgehende mineralisierte Zone von 211 m bis 287,25 m (EOH) zeigen. In diesem Abschnitt durchteufte das Bohrloch 73 m mit 2,14 g/t Au und 8,8 g/t Ag aus 211 m mit einem Cutoff-Gehalt von 0,3 g/t Au (Bohrlochmächtigkeit); einschließlich 24 m mit 4,74 g/t Au und 13,4 g/t Ag ab 252 m mit einem Cutoff-Gehalt von 0,5 g/t Au (Bohrlochmächtigkeit) oder 15 m mit 6,7 g/t Au und 15,3 g/t ab 252 m mit einem Cutoff-Gehalt von 2 g/t Au (Bohrlochmächtigkeit). Eine Zusammenfassung der aktualisierten signifikanten Abschnitte von UGA-03 bei verschiedenen Cutoff-Gehalten ist in Tabelle 3 unten dargestellt.Tabelle 3: Aktualisierte signifikante Schnittpunkte in UGA - 03Die Bohrungen von UGA-05 wurden bis in eine Tiefe von 140,46 m abgeschlossen. UGA-05 durchteufte die interpretierte mineralisierte Zone entlang des Streichens, etwa 30 Meter südlich von UGA-04 entlang des Hangenden der interpretierten mineralisierten Zone und etwa 55 Meter entlang des Randes des Liegenden; etwa 130 Meter entlang des Streichens von der südlichen Ausdehnung der Mineralressource Sturec JORC (2012) entlang des Hangenden und über 150 Meter entlang des Liegenden der interpretierten mineralisierten Zone; und etwa 50 Meter neigungsabwärts von dort, wo in der Vergangenheit im Andrej-Stollen abgebaut wurde.UGA-05 durchschnitt quarzdurchzogene Ader-/Stockwork-/Brekzienstrukturen, die unterschiedlich reich an fein- bis sehr feinkörnigen Sulfiden (hauptsächlich Pyrit/Markasit) sind und sich in stark tonartig alteriertem Andesit-Wirtsgestein in einer Tiefe von etwa 0 m bis 102 m (*nicht tatsächliche Mächtigkeit) befinden. Der Bohrkern wurde zerschnitten und beprobt und mit einer Eilanfrage an das Labor geschickt, um so schnell wie möglich Ergebnisse zu erhalten.Die Bohrungen von UGA-06 wurden vor kurzem bis in eine Tiefe von 116,50 m abgeschlossen. Bohrloch UGA-06 sollte die mineralisierte Zone zwischen UGA-03 und UGA-04 durchschneiden, um die potenzielle Ressourcentonnage zwischen den beiden Schnittpunkten zu erhöhen, wo die Ader Schramen am Liegenden durchschnitten wurde.UGA-06 durchschnitt 68 m quarzdurchzogene Ader-/Stockwork/Brekzienstrukturen, die unterschiedlich reich an fein- bis sehr feinkörnigen Sulfiden (hauptsächlich Pyrit/Markasit) sind und sich in stark tonartig alteriertem Andesit-Wirtsgestein von etwa 36,5 m bis 104,5 m in der Bohrlochtiefe befinden (*nicht tatsächliche Mächtigkeit). Das Unternehmen freut sich darauf, in den nächsten Wochen ein Update zu UGA-06 zu geben, da der Kern beprobt und zur Eilanalyse an das Labor geschickt wurde.UGA-07 ist bereits im Gange. UGA-07 soll die interpretierte mineralisierte Zone neigungsabwärts etwa 30 Meter von UGA-06 entlang des Hangenden der interpretierten mineralisierten Zone und etwa 60 Meter entlang des Randes des Liegenden durchschneiden.Russell Moran, ChairmanM +61 415 493 993russell@metalstech.netNathan RyanInvestor RelationsM +61 420 582 887nathan.ryan@nwrcommunications.com.auGino DAnnaDirectorM: +61 400 408 878gino@metalstech.netDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!AuÄq g/t = ((Au g/t Gehalt*Met. Gew.*Au Preis/g) + (Ag g/t Gehalt*Met. Gew.*Ag Preis/g)) / (Met. Gew.*Au Preis/g)Langfristige Prognose des Gold- und Silberpreises USD/oz. (Quelle: Weltbank, JP Morgan): 1.500 bzw. 20 USD.Gold- und Silbergewinnung aus den 2014 durchgeführten metallurgischen Testarbeiten mit Thiosulfat: 90,5 % bzw. 48,9 %.Das Unternehmen ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Silber ein vernünftiges Potenzial haben, aus dem Sturec-Erz mittels von Thiosulfat-Laugung/Elektrogewinnung gemäß den angegebenen Ausbeuten gewonnen und verkauft zu werden.