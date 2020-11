Preisprognose der HSBC

David Lin von Kitco News sprach jüngst mit Jim Steel von HSBC über dessen aktuelle Einschätzung der künftigen Goldpreisentwicklung.Laut dem Edelmetallanalysten habe der Goldpreis in diesem Jahr von monetären Stimuli und niedrigen Zinssätzen profitiert. Besonders die extrem starken Zuflüsse in Gold-ETFs hätten die durch Investmentnachfrage geführte Rallye angetrieben. Zwar dürften die Zuflüsse auch in Zukunft hoch bleiben, doch vermutlich nicht auf dem Niveau dieses Jahres, so Steel.Der Analyst nennt für das kommende Jahr eine Preisprognose von 1.965 USD. Es handelt sich dabei um ein Schätzung des Jahresdurchschnitts. Er glaubt, dass die Geldpolitik Gold zwar weiter stützen sollte, die geopolitischen Risiken unter Biden aber nachlassen dürften."Gold reagiert auf geopolitische Risiken", so Steel. "Wenn wir eine Annäherung in Handelsfragen zwischen den Vereinigten Staaten und den anderen Ländern erreichen – und es handelt sich nicht nur um ein Land, es könnte mehrere betreffen – und wir bekommen dazu eine Charmeoffensive der Biden-Regierung gegenüber den Verbündeten der USA oder anderen, und die geopolitischen Risiken sinken und es gibt Fortschritte an der Handelsfront, dann wäre das negativ für Gold."HSBC rechnet mit einer Stärke des Goldpreises zum Jahresanfang und einer Minderung in der zweiten Jahreshälfte.© Redaktion GoldSeiten.de