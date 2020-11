Trader Todd Horwitz ist short Gold

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research jüngst mit Todd "Bubba" Horwitz von bubbatrading.com über die jüngste Preisentwicklung von Gold und Silber.Nach Auffassung des erfahrenen Traders befinden sich derzeit Sowohl Gold und Silber als auch Platin in einer Konsolidierungsphase. Diese Phase gehe immer mit großen Unsicherheiten einher. Als Trendtrader sei er bei Gold momentan short.Als Investor, so stellt Horwitz klar, sehe er in den Metallen aber langfristig auch weiterhin großes Potenzial. Prozentual könnte Silber eventuell die beste Performance liefern.© Redaktion GoldSeiten.de