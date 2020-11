Minco Silver Corp. sorgt für verpufften Hype

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Quelle Charts: StockCharts.com

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen Minco Silver Corp. ließ im Hinblick auf die damalige Einschätzung vom 10. September keine Wünsche offen. Denn mit der stolzen Chance eines Kurspotenzials von rund 45 % wurde der Abprall am damals erreichten Unterstützungsband rund um 0,35 USD präferiert. Gerade im Vormonat Oktober erfolgt dann genauer jener Schub, der die Aktie sogar deutlich über 50 % empor schießen ließ. Seither erfolgte jedoch die pure Ernüchterung und somit zu den Details und Chancen im Nachgang.Der Angriff auf die Widerstandsmarke von rund um 0,57 USD blieb interessanterweise auch verwehrt im Rahmen der Attacke vom Oktober. Wenn auch nur knapp um zwei US-Cent mit einem Hoch vom 12. Oktober bei 0,55 USD, so bleibt eben dieser Bereich für das praktisch betrachtete „geben/verkaufen“ der Aktie im Fokus. Gerade aufgrund der Kursschwäche vom vergangenen Freitag mit -3,39 % korrigierte die Aktie abermals in Richtung der Unterstützungszone von eben 0,35 USD. Die vorherige Performance ist daher vollständig verpufft und erneut stellt sich die Frage des weiteren Verhaltens an eben jenem Kursbereich. Sollte es nämlich zu einer erneuten Stabilisierung kommen, könnten sich die Käufer auf eine erneute Performance von durchaus mehr als 50 % freuen. Im Rahmen dieser Attacke dürfte dann erneut der Widerstand bei 0,57 USD interessant werden. Ein Ausbruch darüber würde gar weiteres Potenzial in Richtung von 0,68 USD eröffnen.Demgegenüber ist die Börse natürlich keine Einbahnstraße für die Bullen und so könnte sich die eingeschlagene Kurskorrektur natürlich auch weiter fortsetzen. Faktisch ist und bleibt somit erneut die Marke rund um 0,37 USD entscheidend für den kurzfristigen Verlauf. Sollte es daher den Bären gelingen, die Aktie weiter zu drücken, wäre bei einem neuen Reaktionstief unterhalb von 0,34 USD eine Verschärfung der Abwärtsbewegung bis mindestens 0,26 USD einzukalkulieren, bevor darunter im Falle eines weiteren Ausverkaufs zusätzliche Abgaben bis in den Bereich von 0,14 USD erfolgen könnten.Erneut bietet sich für spekulativ ausgerichtete Marktteilnehmer die Chance auf einen Rebound rund um das aktuell erreichte Unterstützungsniveau von 0,37 USD an. Prallt die Aktie dementsprechend erneut davon ab, sollte ein abermaliger Hype in Richtung von 0,57 USD nicht überraschen, bevor darüber weiteres Potenzial bis 0,68 USD entstehen könnte.Der jüngste Ausverkauf und auch die technische Rahmensituation erlauben durchaus weitere Rückschläge. Somit könnte es bereits bei einem neuen Reaktionstief unterhalb von 0,34 USD zu weiteren Verlusten kommen. Schnelle Abgaben bis mindestens 0,26 USD sollten dabei einkalkuliert werden. Im Worst-Case würde gar die Marke von 0,14 USD auf die Agenda rücken.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.