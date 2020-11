Matt Watson: Metallangebot in kommenden Jahren so eingeschränkt, wie wir es noch nie erlebt haben

David Lin sprach für Kitco News gestern mit Matt Watson, dem Gründer von Precious Metals Commodity Management über die Zukunft der alternativen Energien und die Auswirkungen auf die verschiedenen Metalle.Laut dem Experten könnte die Nachfrage nach Silber durch den aggressiven Ausbau von Solarenergie deutlich steigen. Andere Metalle könnten sogar extreme Defizite aufweisen. So werde die Verlagerung hin zur sauberen Energieproduktion die Nachfrage nach Seltenerdmetallen wie Vanadium, Lithium, Iridium, Platin und Palladium enorm erhöhen.Entsprechend rechne er mit deutlichen Preissteigerungen in den kommenden Jahren, besonders bei den Platingruppenmetallen. "Die Preise für diese Metalle werden in der Tat steigen. Dies wird das Jahrhundert der sauberen Energie und der mineralischen Knappheit sein, wie wir es in unserer Geschichte noch nie erlebt haben. Wir werden im Periodensystem einfach an einige Grenzen stoßen und wirklich herausgefordert sein, mehr und mehr abzubauen, um den Bedarf an sauberer Energie zu decken, so einfach ist das," so Watson.© Redaktion GoldSeiten.de