Infografik: Wie Sie gängige Fehler bei Bergbauaktien vermeiden (Teil 4: Projektqualität)

In Zusammenarbeit mit Eclipse Gold Mining hat Nicholas LePan von Visual Capitalist eine weitere Infografik erstellt, die sich mit dem Thema Bergbauaktieninvestments befasst. Die Grafik trägt den Namen "Wie Sie gängige Fehler bei Bergbauaktien vermeiden (Teil 4: Projektqualität)" und soll darüber aufklären, auf welche Details man bei der Beurteilung von Bergbauprojekten achten sollte.Sobald der Abbau beginnt, müssten die Studien an die vorgefundene Realität angepasst werden. Eine Mine müsse über die Flexibilität und Stärke aufweisen, um die zuvor erstellten Pläne an die Tatsachen anzupassen.Eine "Goldene Gans" könnte an ihren bisherigen Plänen festhalten und mangels Flexibilität scheitern. Andere Projekte könnten vielleicht den anvisierten Abbau (Tonnage und Gehalte) nicht direkt erreichen, eine angemessene Reaktion des Teams könnte sie aber trotzdem noch zu einer rentablen Mine oder einer "Zuverlässigen Henne" formen.Das Ausmaß des Verständnisses einer Lagerstätte und der erhobenen Daten entscheide über "Sparschwein oder Kostenfalle".Eine Projektentscheidung, die auf wenig Verständnis der Geologie und begrenzter Information basiert, um die Dinge einfach nur zum Laufen zu bringen, resultiere in einer Kostenfalle.Nicht alle Projekte befänden sich in einer für den Bergbau idealen Landschaft. Es gebe ökologische und soziale Faktoren zu berücksichtigen. Ein Bergbauunternehmen, das diese Fakten berücksichtigt, habe eine höhere Chance, in Produktion zu gehen.Geologen, Buchhalter, Arbeiter, Ingenieure und Investor-Relations-Beauftragte seien nur einige der Rollen, die ein CEO oder Managementteam an seiner Seite benötige, um eine profitable Mine zu betreiben. Eine gute Führungspersönlichkeit ist der Leiter der verschiedenen technischen Teams, so dass jedes zur richtigen Zeit sein Bestes geben kann. Eine gute Führungspersönlichkeit leite die der verschiedenen technischen Teams so an, dass jedes zur richtigen Zeit sein Bestes geben könne.Von den bisher genannten Punkten abgesehen, sei entscheidend die Bewertung eines Unternehmens und die für ein Projekt vorgesehene Abbaumethode (Tagebau oder Untergrundabbau) zu kennen.Die Infografik finden Sie hier © Redaktion GoldSeiten.de