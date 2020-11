Lobo Tiggre: Kühlen Kopf bewahren und Goldaktien nicht verkaufen

Charlotte McLeod sprach in einem Interview für The Investing News Network kürzlich mit Lobo Tiggre, dem Gründer und Autor von Independent Speculator, über die jüngsten Entwicklungen am Goldmarkt.Der Finanzexperte glaubt, dass der Goldmarkt nach der Aufregung um die Präsidentschaftswahlen in den USA und den Neuigkeiten um eine Covid-Impfung noch nicht zur Ruhe kommen wird. Vielmehr dürften die kommenden zwei Monate weiter Unsicherheiten erleben, bis der Wahlsieger final offiziell feststehe. In dieser Zeit seien große Bewegungen in beide Richtungen möglich.Grund zur Panik sehe Tiggre aber nicht. "Ich glaube nicht, dass die Welt vor Januar untergehen wird." Auch der Preisrücksetzer in Anbetracht eines möglicherweise wirksamen Impfstoffs bedeute nicht das Ende der Goldpreisrallye: "Der Goldpreis steigt nun schon seit Jahren, und seit Powell Ende 2018 ist er noch deutlicher gestiegen. Es hat also lange vor COVID-19 begonnen – und vielleicht ist die Covid-Panik ein zusätzlicher Antrieb, ein Rückenwind. Aber das Verschwinden des Rückenwindes ändert nichts an der fundamentalen Situation für den Markt."Er rät Anlegern dazu, einen kühlen Kopf zu bewahren und bei Gold das große Ganze im Blick zu behalten. Jetzt sei nicht der Zeitpunkt für einen Ausstieg aus dem Goldmarkt.© Redaktion GoldSeiten.de