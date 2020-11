Stacy Herbert: Der Aufstieg von Bitcoin und das Scheitern der Eliten

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research in einem interessanten Interview kürzlich mit Stacy Herbert von Keiser Report und Orange Pill Podcast über die aktuelle Situation in den USA und weltweit sowie über ihre Absicherungsstrategie gegen die vorherrschenden Unsicherheiten.Laut Herbert finde derzeit ein großer Wandel statt. Die Elite scheitere immer wieder mit ihrem "Elite-Nachrichtendienst", da sie sich in ihrer eigenen Seifenblase, einer falschen Realität befinde. Als Beispiele nennt sie den Brexit und die US-Wahlen 2016 und 2020. Es sei auch die Elite, die momentan am meisten zu verlieren habe.Ihre Strategie zur finanziellen Absicherung sei momentan der Durchschnittskosteneffekt (Dollar-cost averaging). Herbert gehörte außerdem zu den frühen Bitcoin-Käufern und investiere auch weiterhin. Sie nennt den Aufstieg der Kryptowährung eine "friedliche Revolution". Herbert ist zudem dem Edelmetall Silber gegenüber sehr optimistisch gestimmt und kaufe regelmäßig nach.© Redaktion GoldSeiten.de