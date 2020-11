Gold - die 1.860-USD-Marke bleibt im Fokus

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Der Goldpreis schien zunächst mehr als dynamisch die bereits länger andauernde Seitwärtsphase zum Start in den November beenden zu wollen. Mit dem Ausbruch über den Widerstandsbereich von 1.920/1.930 USD schien der Weg in Richtung 2.000 USD und höher bis 2.075 USD geebnet.Doch die direkte Umkehr erfolgte am 9. November mit einer Abwärtsbewegung von in der Spitze rund 115 USD je Unze und so katapultierte sich das edle Metall wieder zurück in die Ausgangssituation. Die Unterstützung bei 1.860 USD hielt dabei erneut dem Angriff der Bären stand. Allerdings gilt es eben auf dieses Niveau zu achten. Denn Notierungen darunter erlauben relativ schnelle Folgeverluste bis 1.815 USD und im Ausdehnungsfall bis 1.785/1.765 USD.Die Bullen dürfen sich hingegen wieder freuen, sofern die Preise erneut über 1.930 USD und im weiteren Verlauf speziell über 1.961 USD ansteigen. In diesem Fall sollte die Umkehr geglückt sein. Weitere Zugewinne bis zur runden Marek von 2.000 USD und dem folgend bis zum nominalen Allzeithoch bei 2.075 USD dürfen in der Konsequenz erwartet werden.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.