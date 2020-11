Carlyle Commodities erprobt bis zu 48,3 g/t Au auf 0,75 m bei Projekt Cecilia

Probe Au Ziel SchlitzmächtGesteinsart

Nr. (ppm) igkeit



RRI-32948,3 San 0,75-m-SchliVerkieselter Rhyolith

75 José tz im

Untergrund



RRI-3290,86 San 1,70-m-SchliVerkieselte Brekzie

97 José tz



RRI-3290,78 San 0,85-m-SchliVerkieselte Brekzie im

76 José tz Untergrund



RRI-3290,66 San 1,60-m-SchliVerkieselte Brekzie

78 José tz



RRI-3290,66 San 0,80-m-SchliVerkieselte Brekzie im

74 José tz Untergrund



RRI-3290,56 San 1,25-m-SchliVerkieselter Rhyolith

98 José tz

18. November 2020 - Carlyle Commodities Corp. (CSE: CCC, FWB: 1OZ, OTC: DLRYF) (Carlyle oder das Unternehmen) und sein Partner Riverside Resources Inc. (Riverside) freuen sich, ein Update hinsichtlich der neuesten Ergebnisse der Schlitzproben bereitzustellen, die sie von den Cerro-Magallanes-Zielen beim Projekt Cecilia (das Projekt) erhalten haben. Carlyle und Riverside finden an der Oberfläche weiteres hochgradiges Gold vor, was das Vertrauen in die Interpretation der strukturellen Grenzen der Mineralisierung erhöht. Oberflächenarbeiten haben Riverside bei der Definierung und Detaillierung eines sieben Bohrlöcher umfassenden Bohrprogramms auf 1.500 Metern in den primären strukturellen Zonen bei den Zielen San José, North Breccia und Central des Projekts unterstützt. Riverside ist der Betreiber, der Carlyle die Feldergebnisse bereitstellt und die Modellierung von Bohrzielen weiterentwickelt.Morgan Good, Chief Executive Officer von Carlyle, sagte: Das technische Team von Riverside hat mit hochgradigen Goldproben von bis zu 48,3 Gramm pro Tonne vom jüngsten Schlitzprobensatz des Projekts Cecilia erneut hervorragende Feldergebnisse geliefert. Das Unternehmen ist begeistert, zumal es dem ersten Bohrprogramm bei Cecilia einen Schritt näher kommt, und ist zuversichtlich, dass sein Partner Riverside in den kommenden Wochen und Monaten weitere Explorationserfolge erzielen wird.John-Mark Staude, President and CEO von Riverside, sagte: Unsere Explorationsteams liefern zusammen mit unserem Partner Carlyle Commodities Corp. weiterhin starke Feldergebnisse und wir freuen uns darauf, in Kürze mit ihnen bei Cecilia zu bohren.Die neuesten Ergebnisse der Probennahmen und Zielermittlungen sind im Folgenden aufgeführt:- Schlitzproben ergaben einen Gehalt von bis zu 48,3 Gramm Gold pro Tonne auf 0,75 Metern im Zielgebiet San José (siehe Tabelle 1 unten). Im 36 Proben umfassenden Probensatz ergaben über 43 Prozent der Goldanalysen mehr als 0,2 Gramm Gold pro Tonne. Alle Proben wurden mit einer Handsäge entnommen, um die Beständigkeit und Mächtigkeit der gemeldeten Gehaltsintervalle sicherzustellen. Dieser jüngste Probensatz stammt von brekziösem und verkieseltem Rhyolith von Untertageanlagen sowie von der Oberfläche, die zusammen einen Teil des strukturellen Korridors La Cueva bilden, der parallel zur Hauptverwerfung San José verläuft. Die jüngsten Ergebnisse, die entlang der Struktur San José erprobt wurden, ergaben im September 2020 43,2 Gramm Gold pro Tonne auf 0,40 Metern (von 21 Proben - siehe Pressemitteilung vom 21. September 2020).Durch die Integration von Oberflächendaten und geophysikalischen Untersuchungsinterpretationen (magnetische und induzierte Polarisation) konnten die Geologen von Riverside ein besseres Verständnis des strukturellen Umfelds für das Anpeilen der Mineralisierung erlangen. Die Muttergesteins- und Zuleitungszonen der Mineralisierung werden sowohl von nordwestlich als auch von nordöstlich verlaufenden strukturellen Korridoren im gesamten rhyolithischen Dom begrenzt. Kartierungen und Probennahmen haben eine 600 Meter lange hochgradige Zone beschrieben, die entlang des Abschnitts offen ist und als Strukturzone Agua Prieta bezeichnet wird (siehe Abbildung 1B unten). Die Zone zeichnet sich durch rötlich-oxidgefärbtes Gestein aus, das entlang des östlichen Stollens des Doms deutlich zutage tritt. Die Abschnitte zwischen den Zuleitungszonen und den Domrändern stimmen mit den zentralen und nördlichen Brekzienzielen überein, wie aus der magnetischen Untersuchung hervorgeht, und lieferten bei früheren Probennahmen hochgradige Goldanalyseergebnisse (bis zu 133,7 und 55,8 Gramm Gold pro Tonne - siehe Pressemitteilung von Riverside vom 6. Juni 2017). Diese Art von epithermalen Lagerstätten wurde bereits zuvor bei der Lagerstätte La Pitarrilla im mexikanischen Bundesstaat Durango beschrieben - einem silber-, blei- und zinkreichen Zink-Gang-Dom-Komplex, der bei der Erprobung einer oberflächennahen oxidierten Mineralisierung vorgefunden wurde und zu einem wirtschaftlichen, disseminierten und Stockwork-artigen sulfidmineralisierten Körper führte. Somers, C.M.J., Gibson, H.L., and Burk, R. (2010). Die Silber-Zink-Blei-Lagerstätte La Pitarrilla, Sierra Madre Occidental, Mexiko: eine Beschreibung der Mineralisierung und eine Rekonstruktion der vulkanisch-sedimentären Umgebung. In einer Sonderpublikation 15, Society of Economic Geologists Inc., S. 133-164.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54294/Carlyle181120_DEPRcom.001.pngAbb. 1A und 1B: Karten des Doms Cerro Magallanes mit Interpretation des Domrandes und vereinfachten Strukturen. Die geplanten Bohrlöcher unterliegen Anpassungen.Abb. 1A: Ergebnisse der 1DV-Magnetuntersuchung mit Bohrplan und Probennahmen von RiversideAbb. 1B: Zielinterpretation und mineralisiertes ZuleitungssystemEin erstes Bohrprogramm befindet sich in der letzten Planungsphase und wird darauf abzielen, die oberflächennahe Oxidzone innerhalb der strukturellen Korridore zu erproben. Die Zielermittlung basiert auf Feldbeobachtungen und jüngsten geophysikalischen Untersuchungen und wird die primären Ziele San José, North Breccia und Central Targets erproben.Die bei Cecilia entnommenen Gesteinsproben wurden zur Analyse auf Gold mittels Brandprobe an Bureau Veritas Laboratories in Hermosillo (Mexiko) transportiert. Die Absonderungen bleiben bei Bureau Veritas in Mexiko, während die Trüben zur ICP/ES-MS-Analyse auf 45 Elemente in das Labor von Bureau Veritas in Vancouver (British Columbia, Kanada) transportiert wurden. Ein QS/QK-Programm wurde als Teil der Probennahmeverfahren für das Explorationsprogramm einführt. Standardproben wurden nach dem Zufallsprinzip in den Probenstrom eingefügt, bevor sie an das Labor geschickt wurden.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Daten wurden Carlyle von Riverside unter der Leitung von Freeman Smith, P.Geo, einer nicht unabhängigen qualifizierten Person von Riverside Resources, bereitgestellt.Harrison Cookenboo, Ph.D., P.Geo., ist ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) gemäß der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, der die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft hat und für diese verantwortlich ist.Carlyle ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Konzessionsgebieten mit Mineralressourcen gerichtet ist. Das Unternehmen besitzt eine Option auf den Erwerb einer 100-%-Beteiligung am Gold-Silber-Projekt Cecilia im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Carlyle ist eine strategische Partnerschaft mit Hunter Dickinson Inc. (HDI) eingegangen und hat mit dem HDI-Tochterunternehmen United Minerals Services Ltd. ein 50:50-Jointventure für das Projekt Mack gegründet. Außerdem hat es eine Option auf den Erwerb einer 50-%-Beteiligung am Projekt Jake. Beide Projekte liegen in B.C. Carlyle hat auch eine Option auf den Erwerb einer 100-%-Beteiligung am aussichtsreichen Konzessionsgebiet Sunset, das sich in der Vancouver Mining Division (Bergbauregion) in der Nähe von Pemberton (BC). befindet. 