Gold - Zentrale Unterstützung in Gefahr

Seit dem Korrekturtief bei 1.848 USD von Ende September versuchen die Bullen bei Gold einen Boden über der Marke auszubilden und den vorherigen massiven Aufwärtstrend zu reaktivieren. Doch selbst der dynamische Ausbruch über den Widerstand bei 1.935 USD wurde Anfang November direkt wieder abverkauft und erst bei 1.848 USD eine Miniaturerholung gestartet. Diese stoppte bereits vor dem Zwischenwiderstand bei 1.900 USD.Aktuell setzt Gold bereits wieder an die Tiefs der letzten Monate zurück und dürfte in Kürze die zentrale Unterstützung bei 1.848 USD erreichen. Wird diese nicht verteidigt - und es sieht aktuell nicht danach aus, als könnte dies der Käuferseite gelingen- sind weitere Verluste bis 1.795 USD die Folge. Hier könnte eine Gegenbewegung starten. Sollte die Zielmarke dagegen ebenfalls durchbrochen werden, dürfte sich der Kursrückgang bis an den Support bei 1.747 USD ausdehnen.Zwar könnte es nach einer Erholung ausgehend von 1.848 USD zu einem weiteren Angriff auf den Bereich um 1.900 USD kommen, doch erst darüber hätten die Käufer wieder die Chance auf eine kurzfristige, nachhaltige Erholung. Diese könnte allerdings schon bei 1.935 USD wieder enden und der Abwärtstrend ein weiteres Mal an und später unter 1.848 USD führen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG