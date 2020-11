Make America Great Again - Die andere Version

Wenn ehrliches Geld Amerika großartig machte, warum dann Falschgeld? Weil...



Wenn Regierungsausgaben (in gerundeten Zahlen) 6 Billionen Dollar im Jahr entsprechen und Einnahmen im Jahr 3 Billionen Dollar betragen, dann ist Falschgeld notwendig, um die Lücke zu schließen. Wenn die Regierung echtes Geld sammeln und ausgeben würde, das durch Golddeckung dieser echten Dollar eingeschränkt wäre, dann wären Defizitausgaben schwierig. Doch mit Falschgeld ist es einfach, Defizitdollar auszugeben - leihen und drucken, und das Ganze wiederholen.



Damals, vor Richard Nixon, hatten wir modifiziertes, echtes Geld. Ausländer, doch keine amerikanischen Bürger, konnten Dollar gegen Gold eintauschen. Doch die politische Ausgabenobsession und der Vietnamkrieg zwangen Präsident Nixon zu einer Entscheidung - die Aufgabe des realen Geldes oder eine Reduzierung der Ausgaben.



Er entschied sich dafür, den Dollar gegenüber anderen Währungen "schwanken" zu lassen, fiskalpolitische Zurückhaltung zu ignorieren und es den Schulden zu erlauben, auf unglaubliche Mengen anzusteigen. Er öffnete Pandoras Büchse des Falschgeldes und entließ geldpolitisches Elend in die Welt.



Ehrliches Geld würde ausgeglichene Regierungshaushalte, Zinsen, die Risiko und Zeitwert des Geldes fair widerspiegeln, sowie Politiker voraussetzen, die einen Bruchteil dessen ausgeben, was sie heute verschleudern.



Ehrliches Geld bedeutet, dass die Federal Reserve wenig Wert bereitstellen würde. Ihre Angestellten müssten sich darum kümmern, willigen Käufern wertvolle Güter oder Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Ups.



Die Wall Street wäre eingeschränkt. Billionen falsche Dollar, die Wichtigkeit der Wall Street, Aktien und Anleihen inflationiert haben, würden verschwinden. Anstatt Indices, die gegen tausende Mini-Dollar verscherbelt werden, könnten sie vielleicht um 90% von diesen aktuellen Niveaus einbrechen. Ups.



Die politische und finanzielle Elite möchte keinen Aktienmarktcrash, ehrliches Geld oder ausgeglichene Haushalte. Die Reichen und die Elite werden mit jedem Mini-Dollar gegen das ehrliche Geld ankämpfen.



Ehrliches Geld könnte ehrliche Wahlen ermutigen - eine Gefahrenzone.

Wenn der Kongress oder der Präsident Krieg wollen, dann werden die Steuern erhöht. Ups.



Wenn der Kongress eine neue Medicare-Leistung möchte, werden Steuern erhöht oder ein anderer Teil des Haushalts gekürzt. Unpopulär.



Wenn ein Hurrikan eine Stadt verwüstet, wird der angesammelte Überschuss benutzt, um den Menschen zu helfen. Doch wir haben keinen angesammelten Überschuss. Problem!



Wenn der Kongress Telefone, Häuser, Wehrmaterial, Medikamente, Lebensmittelgutscheine oder Hilfen vergeben möchte, dann werden die Steuern erhöht.



Wenn der Kongress den Haushalt überzieht, dann werden kongressionelle Renten terminiert. Ups, wir verlangen keine Verantwortlichkeit vom Kongress.



Wenn sich die Sozialversicherung die versprochenen Leistungen nicht leisten kann, wird die Einkommenssteuer erhöht oder der Haushalt an anderer Stelle gekürzt. Der sogenannte "dritte Weg" der Politik - Reduzierung der Sozialversicherung - ist ein Rohrkrepierer.



Wenn der Militär-Industrie-Komplex ein neues Waffensystem möchte, dann... Sie wissen, wie das läuft.

Make America Great Again. Es ist eine gute Idee, doch hinter dieser Geschichte steckt noch mehr. Die USA haben sich den Pfad des "Falschgeldes und der Regierungskontrolle" hinabbewegt. Jede Rückreise wird traumatisch werden. Doch zurück zur MAGA-Geschichte.Ein Zitat von Bill Bonner: "Wenn die Amerikaner Amerika wieder großartig machen wollten, dann könnten sie einfach zu den Dingen zurückkehren, die es einst überhaupt erst so großartig machten - ehrliches Geld, kleine Regierung und eine freie Wirtschaft."Ups! Die USA möchten kein ehrliches Geld, kleine Regierung oder freie Wirtschaft. Basierend auf Taten, nicht Worten, möchten unsere Regierung und die meisten Bürger Falschgeld, eine große Regierung, die kontinuierlich expandiert, und eine kontrollierte Wirtschaft. Doch warum?Weitere Anklagen gegen das, was für MAGA notwendig ist. Es braucht eine große Regierung, um die Bevölkerung zu verwalten und zu kontrollieren. Doch eine kleine Regierung half dabei, Amerika großartig zu machen - bevor der Deep State die strenge Kontrolle übernahm. Eine kleine Regierung und ehrliches Geld werden nur bei sehr Wenigen populär sein. Bedenken Sie die unpopulären Konsequenzen: