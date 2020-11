Schweiz: Außenhandel mit Gold und Silber im Oktober 2020

Die Eidgenössische Zollverwaltung der Schweiz (EZV) gab gerade die aktuellen Angaben zum Außenhandel mit Gold, Silber und Münzen per Ende Oktober 2020 heraus. Demnach beliefen sich der EZV zufolge die Importe der Schweiz im zehnten Monat des Jahres auf rund 243,8 Tonnen Gold, Silber und Münzen im Wert von ca. 6,25 Milliarden Franken. Demgegenüber betrugen die Exporte des Landes rund 299,5 Tonnen Gold, Silber und Münzen im Wert von ca. 5,0 Milliarden Franken.Aus den Angaben der EZV geht hervor, dass sich die Goldeinfuhren der Schweiz auf 165,76 Tonnen im Wert von 6,16 Milliarden Franken beliefen. Die Goldausfuhren der Schweiz betrugen in diesem Zeitraum 90,47 Tonnen im Wert von 4,84 Milliarden Franken.Das größte Bezugsland der Schweiz war im Oktober 2020 Argentinien. Von dort importierte die Schweiz den Daten zufolge 18,27 Tonnen Gold. Weitere hohe Nettoimporte verzeichnete die Schweiz aus Peru, woher sie 13,21 Tonnen Gold importierte, und aus Hongkong, woher sie 11,90 Tonnen Gold einführte.Das größte der drei großen Abnehmerländer der Schweiz war im Oktober 2020 Indien. Die Schweiz exportierte 24,33 Tonnen Gold in das Land. Des Weiteren lieferte die Schweiz netto 9,10 Tonnen Gold in das Vereinigte Königreich und netto 6,66 Tonnen Gold nach USA.Im Oktober 2020 verzeichnete die Schweiz laut EZV ein Importvolumen in Höhe von 71,68 Tonnen Silber im Wert von 60,06 Millionen Franken. Das Exportvolumen belief sich auf 204,09 Tonnen Silber im Wert von 141,38 Millionen Franken. Hongkong war im zehnten Monat des Jahres sowohl das größte Bezugsland, die Schweiz importierte von dort 21,75 Tonnen Silber. Größter Abnehmer war das Vereinigte Königreich, es bezog 81,99 Tonnen Silber aus der Schweiz.© Redaktion GoldSeiten.de