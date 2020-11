USGS  Goldproduktion in den USA im Juli

Kürzlich veröffentlichte das US Geological Survey (USGS) die neusten Zahlen für die Produktion der US-amerikanischen Goldbergbaubranche per Ende Juli 2020. Aus den Daten geht hervor, dass sich im Vergleich zum Vormonat eine Steigerung der Produktion ergab, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wurde dagegen ein leichter Rückgang verzeichnet.Im Juli wurden 16.300 Kilogramm Gold abgebaut, 9% mehr als im Juni und etwas weniger als im Juli 2019. Am Tag wurden durchschnittlich 527 Kilogramm gefördert, verglichen mit durchschnittlich 500 Kilogramm im Juni und die 508 Kilogramm im bisherigen Jahresverlauf.Der durchschnittliche, von Engelhard Industries festgesetzte Goldpreis lag für Juli 2020 bei 1.855,45 Dollar je Unze, 121,34 Dollar je Unze mehr als im vorherigen Monat.© Redaktion GoldSeiten.de