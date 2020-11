Silbermarkt bereit für eine weitere massive Kaufwelle

Der Silbermarkt ist nur einen Schritt von einer weiteren massiven Kaufwelle entfernt und wartet nur noch auf den nächsten Einbruch der Wirtschaft und des Finanzsystems weltweit. Die Investitionsnachfrage nach Silber wird in diesem Jahr fast 75% des weltweiten Minenangebots entsprechen. Wenn wir im nächsten Jahr die gleiche Nachfrage sehen, werden wir einen Silbermarkt erleben wie nie zuvor.Das mag wie ein Hype klingen, aber die Hinweise sind überall zu finden. Ich beobachte den Bestand vieler großer Online-Händler, und viele sind im Bereich der kleineren Silbermünzen (¼ oz, ½ oz) ausverkauft oder haben nur noch einen minimalen Bestand. Die Bestände der kleinen Silbermünzen sind normalerweise die ersten, die ausverkauft sind, wenn es eine große Kaufwelle gibt.Ich habe bereits mehrfach erwähnt, dass der Silbermarkt einer der wenigen Wirtschaftssektoren ist, in dem es vermehrt Käufe gibt, wenn der Preis fällt oder steigt. Normalerweise neigen Anleger dazu, zu verkaufen, wenn der Preis einer Aktie oder eines Vermögenswertes fällt. Nicht so am Silbermarkt. Aufgrund des fortschreitenden Zerfalls des US-Finanzsystems und der US-Wirtschaft erkennen Edelmetallanleger, dass es keine Papierlösung für das Bevorstehende gibt. Daher motivieren niedrige und hohe Silberpreise zu mehr Käufen.Ein Beispiel: Die Silver Eagles-Verkäufe bleiben im November weiterhin sehr stark, denn in der letzten Woche wurden erneut über 750.000 Stück der Münze verkauft. Die Gesamtverkäufe der Silver Eagles im November belaufen sich nun auf 3.456.000 gegenüber 463.000 im gesamten November des letzten Jahres.Weiterhin verkaufte die U.S. Mint in der vergangenen Woche Gold Eagles im Umfang von 25.000 Unzen. Damit wurden für das Jahr bisher insgesamt 769.000 Unzen erreicht, verglichen mit 152.000 Unzen für das Gesamtjahr 2019.Da der Silberpreis etwa 75 Mal niedriger liegt als der Goldpreis, können Anleger deutlich mehr Silberbullion kaufen. Wenn also im nächsten Jahr die nächste Kaufwelle kommt, könnte diese in die Geschichtsbücher eingehen.© Steve St. Angelo(SRSrocco)Dieser Artikel wurde am 18. November 2020 auf www.srsroccoreport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.