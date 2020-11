Paul de Sousa: Fiatwährungen bleiben nicht bestehen; Gold bietet Schutz

Paul de Sousa, Senior Vice President bei Sightline Wealth Management, erklärte im Interview mit The Investing News Network kürzlich, warum man jetzt in Gold investiert sein sollte.Biden werde bei Amtsantritt deutlich stärker gegen das Corona-Virus vorgehen als der amtierende Präsident. Besonders auf die USA und Kanada werde dies starke Auswirkungen haben. Der Investmentexperte rechne entsprechend mit stärkerer Volatilität und Unsicherheit sowie höheren Steuern für Unternehmen und Privatpersonen. Er ermutige Anleger daher, sich ernsthaft um ihre Finanzen zu kümmern und über die typische 60/40-Portfolio-Aufteilung für Aktien und festverzinsliche Wertpapiere hinauszugehen. Er rät zu größerer Diversifikation.Zudem sei es sinnvoll, Goldbullion als alternativen Vermögenswert zu erwägen. Er erklärt, dass das gelbe Metall einen guten Schutz in einigen Szenarien biete: "Die Welt hatte keine erfolgreiche Fiatwährung. Im Moment sind, denke ich, der US-Dollar und das britische Pfund die beiden am längsten bestehenden Währungen. Aber wenn man sich ihre Kaufkraft ansieht, dann sind sie katastrophale Fehlschläge in Anbetracht dessen, was ein Dollar zu irgendeinem Zeitpunkt in der Vergangenheit gekauft hätte und was derselbe Dollar heute kauft." Gold böte genau an dieser Stelle eine Absicherung.© Redaktion GoldSeiten.de