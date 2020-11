Cross River ernennt Lori Paslawski zur Explorationsleiterin und bestellt technisches Beraterteam

Vancouver, British Columbia, Kanada - 19. November 2020 - Cross River Ventures Corp. (CSE: CRVC) (FWB:C6R) (das Unternehmen oder Cross River) freut sich, die Bestellung von Frau Lori Paslawski, MSc, zur Explorationsleiterin des Unternehmens bekannt zu geben.Lori Paslawski, MSc, ist eine Wirtschaftsgeologin, die vor allem auf die feldbasierte Exploration von Basismetall- und Edelmetalllagerstätten spezialisiert ist. Ihre Fachkenntnisse umfassen die dreidimensionale lithologische/strukturelle Modellierung und Modellierung von Erzlagerstätten, die Projektevaluierung, die Exploration von Neuland und die Ermittlung von Explorationszielen im Bergbaubetrieb. Die Expertin war in Bergbaurevieren mit vulkanogenen Massivsulfidlagerstätten (VMS), epithermalen und orogenen Goldlagerstätten sowie strukturell kontrollierten Ag-Zn-Pb-Lagerstätten tätig und maßgeblich an der Zielgenerierung, Abgrenzung und Erweiterung der Goldentdeckung Shovelnose (Westhaven Gold Corp) beteiligt. Während ihres Masterstudiums (MSc) an der St. Francis Xavier University arbeitete sie im VMS-Bergbaubetrieb von Rio Tinto (Spanien). Derzeit ist sie als Projektgeologin bei der Firma Vector Geological Solutions Inc. beschäftigt.Cross River verfügt über ein beeindruckendes Portfolio von hochwertigen Explorationsprojekten mit hervorragendem Explorations- bzw. Erweiterungspotenzial, meint Frau Paslawski. Ich freue mich schon sehr auf die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit einem so erfahrenen Technikerteam und darauf, mit unserem systematischen Explorations- und Entdeckungsansatz für eine hohe Wertschöpfung zu sorgen, so Frau Paslawski weiter.Darüber hinaus freut sich das Unternehmen, die Gründung eines technischen Beraterteams bekannt zu geben, das gemeinsam mit Frau Paslawski an der Entwicklung von Richtlinien arbeiten und die Explorationsaktivitäten im neu erworbenen Projektportfolio von Northern Dominion Metals (NDM) im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario beaufsichtigen wird.Am 6. November 2020 gab das Unternehmen die Übernahme der Firma Northern Dominion Metals Corp. (NDMC) bekannt. NDMC ist ein privat geführtes Mineralexplorationsunternehmen, das über die Rechte zum Erwerb von Anteilen an einer Reihe von Goldexplorationsprojekten im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario verfügte. Die Projekte befinden sich innerhalb einer mit großen Goldvorkommen gesegneten geologischen Zone der Provinz Ontario (Archean Superior Province) und erstrecken sich über bedeutende Liegenschaften in zwei wichtigen Grünsteingürteln: dem Lang Lake Belt und dem Uchi Belt. Insgesamt umfassen die acht Projekte eine Grundfläche von mehr als 17.000 Hektar mit besten Voraussetzungen für die Goldexploration und befinden sich innerhalb bzw. im Nahbereich gut etablierter und produktiver Goldgürtel.Mit den zum NDM-Portfolio gehörenden Projekten und der anschließenden Übernahme der Konzession McVicar East (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 12. November 2020) wurde insbesondere das Ziel verfolgt, umfangreiche Entdeckungspotenziale zu heben. Sämtliche Rechte zum Erwerb von Anteilen an diesen Projekten wurden ursprünglich von einem Unternehmen erworben, dessen Mehrheitseigentümer Perry English ist. Dieser verkaufte das Projekt Dixie Lake, das sich in den letzten Jahren zu einer der hochkarätigsten Goldentdeckungen entwickelte, an Great Bear Resources. Zu den Verkäufern zählten auch Gravel Ridge Resources Ltd. (Lang Lake, McVicar) und Bounty Gold Corp. (McVicar).Das Technikerteam von Cross River setzt sich aus Dr. Rob Carpenter, PhD, Dr. Alan Wainwright, PhD, und Daniel MacNeil, MSc., zusammen.Dr. Carpenter ist ein geowissenschaftlicher Experte (P.Geo.) mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Firmenführung und in technischen Fragen der Mineralexploration. Er hat sich als Gründer und Führungskraft bei einer Reihe erfolgreicher Junior-Bergbauunternehmen wie z.B. Kaminak Gold Corporation einen Namen gemacht. Als CEO leitete er das Team von Kaminak von der Firmengründung im Jahr 2005 bis zur Übernahme, Entdeckung und ersten Ressourcenberechnung für das mehrere Millionen Unzen schwere Goldprojekt Coffee im kanadischen Yukon. Kaminak wurde von Goldcorp. im Jahr 2016 für mehr als 500 Millionen Dollar übernommen.Dr. Wainwright ist Wirtschaftsgeologe mit mehr als 20 Jahren Explorations- und Forschungserfahrung, die er in Nordamerika, Südamerika, Europa und Asien sammelte. Sein Spezialgebiet sind Edelmetalle und Gold. Der Experte wurde für die Goldentdeckung Coffee (5 Mio. Unzen Gold) als Co-Preisträger mit dem H.H. Spud Huestis Award ausgezeichnet. Dr. Wainwright absolvierte sein Doktorratsstudium (PhD) während seiner Tätigkeit bei Ivanhoe Mines in Oyu Tolgoi (Mongolei), war bei MDRU als Forschungsleiter für das Western Tethyan Metallogeny Project (2016-2020) verantwortlich und ist Mitglied (Fellow) der Society of Economic Geologists.Herr MacNeil ist Wirtschaftsgeologe und auf Edel- und Basismetalle spezialisiert. Er verfügt über mehr als 19 Jahre Erfahrung in der Projektgenerierung auf kontinentaler Ebene sowie der Ressourcenerweiterung im Bergbaubetrieb in Gebieten mit vielfältigen geologischen Rahmenbedingungen auf dem amerikanischen Kontinent, in Europa, Osteuropa und im Nahen Osten/Balkan. Zu seinen Fachkenntnissen zählen die Projektevaluierung, die Auffindung von Zielzonen und Projektchancen, Explorationsstrategien, Einstiegsstrategien in Bergbauregionen, die Geschäftsentwicklung, die strategische Evaluierung von geologischen Terranen sowie die Testung von Zielzonen. Herr MacNeil ist Gründer von Vector Geological Solutions.Wir freuen uns sehr, eine so hochkarätige Expertengruppe für unser Team bei Cross River gewinnen zu können, meint CEO Alex Klenman. Mit Lori haben wir nun eine so dringend benötigte Managerin, die sich um einen reibungslosen Explorationsbetrieb kümmert. Sie kennt das Technikerteam sehr gut und wird eng mit ihnen zusammenarbeiten. Es ist offensichtlich, dass uns die Fachkenntnisse, die Entdeckungserfolge und das fachliche Know-how dieser Spezialisten reale Vorteile bei der Exploration bringen. Die Projekte im Nordwesten der Provinz Ontario wurden von dieser Expertengruppe sozusagen handverlesen und ihr unermüdliches Engagement sorgt für die im Rahmen der Exploration so wichtige Kontinuität. Unser Ziel sind bedeutende Entdeckungen von großer Tragweite, und dank der Ressourcen, die uns Lori und das Team gemeinsam zur Verfügung stellen, sind wir in der Lage, die Projekterschließung zu optimieren, so Herr Klenman weiter.Weitere Informationen zu Cross River Ventures und seinem Portfolio von zehn Projekten finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.crossriverventures.com.Cross River Ventures ist ein Goldexplorationsunternehmen, das sich in erster Linie auf die Erschließung von hochwertigen Explorationskonzessionen in erstklassigen Bergbauregionen konzentriert. Das Unternehmen verfügt im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario über ein Portfolio aus mehreren Projekten, die sich in sehr vielversprechenden Gebieten innerhalb und im Nahbereich ertragreicher, goldführender Grünsteingürtel befinden. Das Unternehmen hat auch eine Optionsvereinbarung unterzeichnet, die den Erwerb einer ungeteilten Beteiligung von 100 % am Konzessionsgebiet Tahsis vorsieht. Bei diesem Konzessionsgebiet handelt es sich um eine Goldkonzession im frühen Explorationsstadium, die sich im Bergbaurevier Nanaimo auf Vancouver Island (British Columbia) befindet. Für das Board of DirectorsCross River Ventures Corp.Alex KlenmanCEO604-227-6610aklenman@crossriverventures.comwww.crossriverventures.comSuite 1430, 800 West Pender StreetVancouver, British ColumbiaV6C 2V6 