Royal Gold startet neue Verkaufswelle!

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das nordamerikanische Unternehmen Royal Gold Inc. – bekannt als der Fels in der Brandung – zeigte sich bereits zur vergangenen Analyse vom 29. September in einer Konsolidierungsphase. Im Nachgang an die Ausbildung des Rekordstands vom August bei 147,64 USD wurde dabei ein wichtiges Unterstützungslevel ins Visier genommen. Genau dieses steht aktuell jedoch zur Disposition, sodass eine weitere Verkaufswelle folgen könnte. Somit betrachten wir das Geschehen und identifizieren mögliche Unterstützungen im Nachgang.Die Relevanz der Unterstützung rund um 115,00 USD zeigt sich mit der Betrachtung des o.a. aufgeführten Monats- wie auch des u.a. Tagescharts recht deutlich. Gegenwärtig ist eben dieses Level massiv unter Beschuss, sodass auf Wochenschlusskursbasis ein neues Verkaufssignal droht. In diesem Zusammenhang muss, unterhalb des Juni-Tiefs bei 112,13 USD von weiteren Verlusten bis zunächst 104,50 USD ausgegangen werden. Unterhalb davon wird sogar wieder der zweistellige Kursbereich interessant, welcher im Rahmen einer Korrekturbewegung zusätzliches Abgabepotenzial bis zur Marke von 94,00 USD in Aussicht stellt. Hierbei wäre die Erholung im Anschluss an die Corona-Tiefs des Frühjahres bereits zu 50 % relativiert, sodass man durchaus gespannt auf die mittelfristigen Folgeimpulse achten sollte. Eine Art von Entspannung im aktuellen Umfeld würde sich hingegen erst bei einer Rückkehr über 120,00 USD aufzeigen. Erst dann könnte man wieder von einer nachhaltigen Rückkehr der Bullen ausgehen, welches eine Attacke auf die frisch etablierte Abwärtstrendlinie rund um 124,00 USD zulassen würde. Oberhalb von 126,50 USD könnte es dann sogar wieder in Richtung des im Sommer ausgebildeten Höchststandes bei 147,64 USD aufwärts gehen. Doch bedarf es dabei natürlich erst einmal einer stabilen Umkehrbewegung, welche momentan wenig wahrscheinlich wirkt.Aufgrund der frischen Aufgabe des Unterstützungslevels bei 115,00 USD dominieren gegenwärtig die Bären. Hierbei kann nur eine rasche Erholung über 120,00 USD helfen, bevor man wieder mittelfristig anziehende Kurse präferiert. Im Rahmen vorausliegender Unterstützungen gilt es jedoch bei 104,50 bzw. rund 94,00 USD genau aufzupassen.Die nächste Verkaufswelle erscheint gestartet und somit sollte man sich aktuell auf eine Abwärtsbewegung bis zunächst 104,50 USD einstellen. Bleiben die Bären am buchstäblichen Drücker, könnte es sogar wieder zu einem Abtauchen unter die Marke von 100,00 USD kommen. Das nächste Korrekturziel lässt sich dabei im Bereich von 94,00 USD definieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.