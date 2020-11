Walcott engagiert ReedLeyton als geologischen Berater und aktualisiert Status von Projekten in Australien

Vancouver (British Columbia), 19. November 2020. Walcott Resources Ltd. (CSE: WAL, FWB: WR2, OTC: WALRF) (Walcott oder das Unternehmen) freut sich, die Beauftragung von Geoff Reed von ReedLeyton Consulting (Reed) aus Jindabyne im australischen Bundesstaat New South Wales bekannt zu geben. Reed wird als technischer Berater des Unternehmens fungieren. Das ursprüngliche Mandat wird die Überprüfung aller bis dato zusammengestellten technischen Daten sowie die Leitung der Explorationsarbeiten umfassen.Geoff Reed (MAusIMM CP und MAIG) ist ein leitender beratender Geologe mit Know-how bei technischen Berichten gemäß NI 43-101, der Modellierung von Mineralressourcen, der Planung und Umsetzung von Bohrprogrammen sowie der Abstimmung der Produktion und Erschließung von Minenstandorten. Herr Reed sagte: Wir freuen uns über die Möglichkeit, mit dem Team von Walcott zusammenzuarbeiten und die Planung der nächsten Arbeitsphase bei den Projekten des Unternehmens zu unterstützen. Tyr und Century South weisen eine vielversprechende Geschichte und beträchtliches Potenzial für weitere Entdeckungen auf.Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Geoff bei ReedLeyton Consulting, sagte David Thornley-Hall, CEO von Walcott. Sein umfassendes technisches Know-how und seine Erfahrung werden für uns von unschätzbarem Wert sein und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit bei der Umsetzung der Explorationsaktivitäten und -strategien bei Tyr und Century South.Die projektbezogenen Arbeiten werden vor den ausstehenden Feldarbeiten sowohl bei Tyr als auch bei Century South von Walcott fortgesetzt. An die Oberflächen-Landbesitzer von Tyr und Century South wurden Zugangsbescheinigungen, Arbeitsumfänge und Pläne für die Zugangsbenachrichtigung geschickt. Bei Tyr haben die Landbesitzer den Zugang für Explorationen genehmigt. Das technische Team plant, bis 27. November zu Tyr zu reisen, sofern dies zulässig ist. Bei Century South möchte das technische Team um den 1. Dezember mit den Feldarbeiten beginnen.Für das Board of Directors,David Thornley-HallCEO und DirectorFür weitere Informationen über das Unternehmen senden Sie bitte Anfragen per E-Mail an:David@walcottresources.comWalcott ist ein Unternehmen mit Sitz in British Columbia, das sich mit dem Erwerb und der Exploration von Rohstoffkonzessionsgebieten in Kanada und Australien befasst. Das Unternehmen hält eine Option auf den Erwerb einer ungeteilten Beteiligung von 100 % am Kupfer-Gold-Kobalt-Konzessionsgebiet Cobalt Hill (das Konzessionsgebiet), vorbehaltlich einer NSR-Lizenzgebühr von 1,5% auf alle Basis-, Seltenerd- und Edelmetalle. Das Konzessionsgebiet umfasst acht Mineralclaims mit einer Grundfläche von 1.727,43 Hektar und befindet sich im Bergbaugebiet Trail Creek in der kanadischen Provinz British Columbia.Darüber hinaus hat das Unternehmen 60 % von zwei Silberprojekte in Australien erworben - das Silberprojekt Tyr im Norden von New South Wales und das Century South Silber-Zink-Projekt im Nordwesten von Queensland.Der CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.Die Canadian Securities hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt.Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einer Reihe von Annahmen, Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, die größtenteils außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über den Handel der Stammaktien des Unternehmens an der Börse und der Verwendung des Erlöses durch das Unternehmen. Sie unterliegen allen Risiken und Unsicherheiten, die normalerweise mit solchen Ereignissen verbunden sind.Die Investoren werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Ereignisse sind und dass die tatsächlichen Ereignisse und Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen stellen das beste Urteilsvermögen der Unternehmensführung auf Basis der derzeit verfügbaren Informationen dar.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!