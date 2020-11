Goldman Sachs rechnet 2021 mit deutlichem Anstieg der Goldpreise

Wie Scrapmonster berichtet, rechnen die Analysten von Goldman Sachs damit, dass Gold im kommenden Jahr seine momentan enge Handelsspanne verlassen wird. Die Investmentbank geht davon aus, dass hauptsächlich Inflationsängste dem Edelmetall Auftrieb verleihen werden.Kurzfristig sehen die Analysten Mikhail Sprogis und Jeffrey Currie keinen Katalysator, der Gold deutlich steigen oder fallen lassen sollte. Im neuen Jahr könnte sich dies allerdings ändern, wenn Sorgen um eine hohe Inflation, nicht zuletzt bedingt durch die Corona-Maßnahmen, in den Vordergrund treten und Gold deutlich steigen lassen.Goldman geht für 2021 aktuell davon aus, dass Gold einen Kurs von 2.300 US-Dollar je Unze erreichen wird. So dürfte die Nachfrage nach Gold in den Schwellenländern einen starken Aufwärtstrend erleben. Die Nachfrage habe bereits begonnen, Anzeichen einer Normalisierung in den wichtigsten Märkten, einschließlich China und Indien, zu zeigen. Die erwartete weiche Haltung der neuen US-Regierung in der Handelspolitik dürfte den Anstieg der Goldpreise ebenfalls unterstützen, heißt es in der Meldung.© Redaktion GoldSeiten.de