Ausgold Ltd.: Bohrergebnisse und Präsentation

Ausgold heute mit neuen Bohrergebnissen vom 1,2 Millionen Unzen Goldprojekt in Westaustralien: Link Insgesamt bohrt Ausgold Ltd. 25.000 Meter und heute die Ergebnisse der ersten gut 5.000 Bohrmeter:Auf der südlichen Erweiterung ist man erneut auf Gold gestoßen. Die Gehalte reichen von 0,67 g/t bis zu 3,52 g/t und diese Treffer sind allesamt außerhalb der bislang bekannten Ressourcen-Zone.Interessant aus meiner Sicht die markierte Zone im folgenden Querschnitt. Es fällt auf, dass der Erzkörper in dieser Zone nach unten abfällt und die Firma dort mit teilweise sehr hohen Gehalten aufwarten kann:Die älteren Ergebnisse zeigen 11 Meter mit 11,42 g/t, 12 Meter mit über 10 g/t, 20 Meter mit 15,64 g/t und so weiter. Heute dann 9 Meter mit 3,52 g/t inkl. 3 Meter mit 9,43 g/t Gold. Ich denke diese Zone ist richtig spannend.Die Bohrungen laufen weiter und es befinden sich bereits 31 abgeschlossene Bohrungen zur Auswertung im Labor.Die Firma ist gut finanziert und wie gestern in der Ausgabe beschrieben, bleibt Ausgold im Branchenvergleich zu günstig.Mit den Bohrungen, die die Firma in den vergangenen Monaten durchgeführt hat, muss die Ressource weiter wachsen und zudem wurden in diversen Bohrrunden deutlich höhere Gehalte entdeckt, als sie die derzeitige Ressourcen-Kalkulation aufweist.Ausgold hatte heute auch die Jahreshauptversammlung und die entsprechende Präsentation finden Sie unter folgendem Link: HV-Präsentation Alles im Lot bei Ausgold. Das sehr große Gebiet erscheint bei weitem noch nicht voll erkundet und ich sehe noch ein starkes Explorationspotential für die Firma. Zudem ist Ausgold deutlich unterbewertet mit einem In-Situ-Value von unter 60 AUD je Unze Gold im Boden.Will ein mittelgroßer Produzent wachsen, dann wird er Ausgold auf dem Schirm haben.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport