Bitcoin vs. Gold; Steigt Bitcoin 2021 auf 100.000 USD?

Hong Fang, CEO von OKCoin, einer der größten Cyrpto-Börsen der Welt, erklärte im Interview mit David Lin von Kitco News gestern, warum Bitcoin ihrer Meinung nach zum "digitalen Gold" werde und warum die Kryptowährung im kommenden Jahr auf 100.000 Dollar steigen könnte.Fangs Argument für einen rasanten Preisanstieg ist, dass Bitcoin lediglich 25% der globalen Marktkapitalisierung von Gold von 9 Billionen USD erreichen müsste, um eine Preisspanne von 80.000-100.000 USD zu erreichen.Immerhin, so die Expertin, sei Bitcoin ein hervorragender Wertspeicher, existiere nur in geringer Anzahl, weise eine hohe Verfügbarkeit auf und sei in sehr kleine Stückelungen teilbar. Hier seien viele Parallelen zu Gold erkennbar. Da Bitcoin aber im Gegensatz zu Gold nicht physisch greifbar sei, brauche es eine gewisse Zeit, bis viele Menschen es anerkennen.Gold und Bitcoin würden mitunter durch die gleichen Makroentwicklungen angetrieben. Fang nennt hier das unbegrenzte Drucken von Geld, wirtschaftliche Unsicherheiten und Inflationsängste.© Redaktion GoldSeiten.de