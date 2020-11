WGC: Der chinesische Goldmarkt im Oktober

Der World Gold Council veröffentlichte auf seinem Goldhub-Blog kürzlich Informationen über die Entwicklung des chinesischen Goldmarktes im Oktober dieses Jahres. Das Reich der Mitte hat sich in den letzten 20 Jahren zum führenden Goldmarkt entwickelt.• Der LBMA Gold Price AM in US-Dollar (USD) und der Shanghai Gold Benchmark PM in Renminbi gingen leicht zurück.• Während sich die Angebotsseite der chinesischen Wirtschaft weiter verbesserte, erholte sich die Nachfrage langsamer, was zu einem bemerkenswerten Rückgang der Inflation führte.• Durch weniger Handelstage und geringere Volatilität des Goldpreises ging das Handelsvolumen des Au (T+D) im Oktober weiter zurück. Währenddessen blieben die Bestände in chinesischen Gold-ETFs auf Rekordniveau.• Die Nachfrage nach physischem Gold des Großhandels fiel in China im Vergleich zum Vormonat aus saisonalen Gründen: Die Goldabhebungen an der Shanghaier Goldbörse (SGE) betrugen 94 t, 60 t weniger als im Vormonat, aber 3 t mehr als im Vorjahreszeitraum.• Der Preisnachlässe für lokales Gold in China verringerte sich weiter, da sich die lokale Goldnachfrage weiter erholte.• Die Goldreserven der People's Bank of China beliefen sich weiterhin auf 1.948 t, was 3,6% ihrer Gesamtreserven entspricht.Weitere Informationen und interessante Grafiken finden Sie unter www.gold.org © Redaktion GoldSeiten.de