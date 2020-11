Bank of American Merrill Lynch: Optimistische Aussichten für Gold und Silber?

Wie fxstreet.com berichtet, dürften Gold und Silber sich nach der jüngsten Volatilität in den kommenden Quartalen nach Einschätzung der Analysten von Bank of American Merrill Lynch unter Umständen wieder besser entwickeln.Die Volatilität von Gold im 4. Quartal dürfte demnach auf die Ungewissheit darüber, wie sich das Zusammenspiel zwischen Nominalzinsen, Break-even Inflationsrate und Realzinsen auswirken werde, zurückzuführen sein. Zudem bedeutete "die Zuversicht, dass sich die Weltwirtschaft im Jahr 2021 wieder öffnen wird, da Impfstoffe eingesetzt werden, dass die Finanzmärkte zunehmend eine zyklische Erholung eingepreist haben, die sich beispielsweise in einer steileren US-Renditekurve widerspiegelt."Die Analysten rechnen in den nächsten Quartalen jedoch mit weiterer fiskalischer Unterstützung durch die US-Regierung. So dürfte beispielsweise eine Verlängerung der Covid-Hilfsmaßnahmen sowie die Erarbeitung von Infrastrukturanreizen Unterstützung für die Edelmetalle bieten.Die Preisprognosen liegen für Gold aktuell bei durchschnittlich 1.950 USD im ersten Quartal 2021, 2.100 USD im zweiten Quartal und 2.200 USD im dritten Quartal. Für Silber erwartet die Bank of America im Schnitt 26,00 USD im ersten Quartal 2021, 30,00 USD im zweiten Quartal und 32,50 USD im dritten Quartal. Im vierten Quartal dürften die Durchschnittspreise für beide Edelmetalle wieder zurückgehen.© Redaktion GoldSeiten.de