Rob McEwen sieht Potenzial für Gold über 5.000 USD

Charlotte McLeod von The Investing News Network befragte jüngst Rob McEwen zu dessen aktuelle Einschätzung des Goldmarktes. Der Chairman und Hauptinhaber von McEwen Mining hatte vor einiger Zeit mit einer Goldpreisprognose von 5.000 USD für Aufsehen gesorgt. Angesichts der diesjährigen Entwicklungen könnte das gelbe Metall seiner Meinung nach nun sogar noch deutlich höher steigen."Wenn man sich die Auswirkungen des Kampfes gegen COVID ansieht, geht es nicht um ein Land oder eine kleine Gruppe von Ländern, es ist global. Die monetäre Expansion war enorm. Darüber hinaus ist die Schuldenlast nun viel größer. Daher halte ich die Möglichkeit eines viel höheren Preises als 5.000 US-Dollar für sehr real," so der erfolgreiche Geschäftsmann und Investor.Er erklärt, dass dieses Jahr von massiven Unsicherheiten, beispielsweise durch die Pandemie und die US-Wahlen, gekennzeichnet war. In solchen Zeiten seien Menschen geneigt, Investments zu wählen, die ihren Wert bewahren. Zudem hätten einige Großanleger ihr Interesse an Gold entdeckt. Als Beispiele nennt er hier Paul Tudor Jones, Ray Dalio und Warren Buffett. Diese Entwicklungen dürften laut McEwen dazu führen, dass auch immer mehr Kleinanleger in den Goldmarkt eintreten.Je mehr Geld im Bereich der Goldaktien gemacht werde, umso mehr Geld werde auch in die Branche fließen. Zuletzt hatten, bis auf wenige Ausnahmen, die Senior-Goldaktien die meisten Zuflüsse erlebt, doch dies könnte sich bald auf die mittleren Unternehmen und auf die Juniors und Explorer ausweiten.© Redaktion GoldSeiten.de