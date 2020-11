Europa-Ausgabe: Die Bedeutung von Gold als strategisches Asset  WGC

Gestern veröffentlichte der World Gold Council die europäische Ausgabe seines Berichts zur Relevanz von Gold als strategischer Vermögenswert. Darin stellen die Analysten fest, dass Anleger in Europa die Vorteile von Gold bereits vor geraumer Zeit erkannt hätten. Immerhin sei der Goldverbrauch pro Kopf in Deutschland und der Schweiz einer der höchsten weltweit.Laut dem WGC haben sich die Anleger in Europa den letzten Jahren im Bemühen um Diversifizierung und höhere risikobereinigte Renditen für Alternativen zu traditionellen Aktien und Anleihen entschieden. Der Anteil der nicht-traditionellen Vermögenswerte unter den globalen Pensionsfonds stieg demnach von 7% im Jahr 1999 auf 23% im Jahr 2019.Weiterhin sind die Bestände von europäischen Gold-ETPs seit 2016 stark angestiegen und erreichten im laufenden Jahr einen Rekord von 1.604 Tonnen.Die Marktanalysten kommen in ihren Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass eine Allokation von 3–11% in Gold in einem durchschnittlichen europäischen Investmentportfolio über die vergangenen 20 Jahre zu höheren risikobereinigten Gewinnen geführt hätte.Den vollständigen Bericht finden Sie hier in englischer Sprache.© Redaktion GoldSeiten.de