Blue Lagoon schließt Privatplatzierung ab

Vancouver, 24. November 2020 - Blue Lagoon Resources Inc. (das Unternehmen) (CSE: BLLG; FWB: 7BL; OTCQB: BLAGF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte Privatplatzierung (die Privatplatzierung) von 2.202.000 Einheiten (die Einheiten) zum Preis von 1,00 Dollar pro Einheit und von 148.352 Stammaktien zum Preis von 0,91 Dollar pro Aktie abgeschlossen und damit einen Gesamterlös von 2.337.000 Dollar für das Unternehmen erwirtschaftet hat. Jede Einheit besteht aus einer Flow-Through-Stammaktie des Unternehmens und einem halben Stammaktienkaufwarrant. Jeder ganze Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten ab dem Abschlussdatum ausgeübt und zum Ausübungspreis von je 1,30 Dollar gegen eine Stammaktie eingelöst werden.Der Erlös aus der Privatplatzierung wird für die Explorationsaktivitäten im unternehmenseigenen Goldprojekt Dome Mountain sowie als Working Capital verwendet.Das Unternehmen begab in Verbindung mit der Privatplatzierung 152.120 Warrants als Vermittlungsprovision (Finders Fee). Die Vermittler-Warrants können innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten ab dem Abschlussdatum ausgeübt und zum Preis von je 1,30 Dollar gegen eine Stammaktie eingelöst werden.Die vorgenannten Wertpapiere sind an eine Haltedauer gebunden, die am 24. März 2021 abläuft.Rana Vig, President & Chief Executive OfficerTel: 604-218-4766E-Mail: rana@ranavig.comDie Börsenaufsicht der CSE hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Angemessenheit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!