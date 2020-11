Gold: Verfallstermin "gut" genutzt

Dass im Goldhandel öfters Schmu getrieben wird, wissen wir. Lange Zeit wurden man mit diesen Behauptungen in die Ecke der Verschwörungstheoretiker gesteckt, doch nach den Gerichtsurteilen gegen die Deutsche Bank ( Link ) oder gegen JP Morgan ( Link ), die mit hohen Strafen für die Manipulation der Goldpreise bestraft wurden, ist es Fakt.Gold oder Silber sind vergleichsweise einfach zu manipulieren, da die Märkte relativ klein und somit leicht zu bewegen sind. Ich habe schon sehr lange nicht mehr über dieses Thema berichtet, da es keinen Sinn macht, sich darüber aufzuregen. Ändern kann man es eh nicht. Doch in den vergangenen zwei Handelstagen waren die "unsichtbaren Hände" wieder so auffällig, dass ich es kurz zeigen möchte.Gestern, am 24.11.2020, war der letzte Handelstag für die Dezember 2020 Optionen auf Gold an der CME.Die Gesamtzahl der ausstehenden Call-Optionen, lag bei etwas über 280.000. Laut meinen Berechnungen hatten gut 200.000 Optionen einen Ausübungspreis von 1800 USD oder höher, andere Marktbeobachter sprechen von etwas über 150.000 Optionen. Wie auch immer, diese wurden dann gestern zum Verfallstag zufällig "eliminiert".Warum der Goldpreis gestern am Verfallstag "zufällig" unter 1.800 USD fiel? Man kann es sich denken. Nun wird auch am Future-Markt der Kontrakt gewechselt. Die Händler wechseln vom Dezember-Kontrakt in den Februar 2021 Kontrakt. Ab sofort werde ich diesen dann hier immer abbilden.Der Goldpreis ist aktuell deutlich überverkauft und ich denke, dass wir noch in dieser Woche eine entsprechende Gegenbewegung nach oben sehen werden.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.