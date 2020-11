Societe Generale: Allzeithoch von Gold in 1. Jahreshälfte 2021?

Wie Kitco berichtet, glauben die Rohstoffanalysten der Societe Generale an weitere Anstiege der Goldpreise und ein Hoch im ersten Halbjahr 2021.In einem Bericht vom Dienstag erklärt die französische Bank, dass die extrem niedrigen Zinssätze weltweit in Verbindung mit einem schwachen US-Dollar den Goldpreis in den ersten beiden Quartalen des nächsten Jahres weiterhin stützen dürften. Ab der zweiten Jahreshälfte könnte das gelbe Metall dann allerdings durch die Rückkehr zu einer gewissen Normalität an den Märkten unter Druck geraten.In einem für Gold bullischem Szenario sehen die Analysten ein Allzeithoch der Goldpreise bei 2.340 USD im ersten Quartal 2021. Den durchschnittlichen Goldpreis prognostiziert die Bank für das nächste Jahr mit 2.050 USD pro Unze."Negative Realzinssätze, Rekordniveaus von Anlagen mit negativer Rendite, eine wachsende US-Verschuldung, ein steigender Yuan und schließlich potenzielle Zuflüsse in Emerging Market-Anlagen werden den US-Dollar unter Druck setzen und für Gold förderlich sein", so die Bank.Im Jahr 2022 erwarten die Analysten dann allerdings einen Rückgang der Preise auf 1.800 USD. Dies begründen sie durch mehr Normalität durch eine verfügbare Impfung gegen Covid-19. Insgesamt sei die Entwicklung der Goldpreise abhängig von der Erholung der Wirtschaft von der Pandemie.© Redaktion GoldSeiten.de