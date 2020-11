Der große Reset

Es gibt zwei ganz verschiedene Ideen eines kommenden "Neustarts." Eine davon ist bei Denjenigen, die über den Goldpreis spekulieren, populär geworden. Sie erwarten eine Neubewertung des Dollar. Doch die Regierung legt den Wert des Dollar nicht fest. Also gibt es keine Möglichkeit, diesen Wert zu resetten. Tatsächlich hat die Regierung seit einem Jahrzehnt versucht, den Wert des Dollar nach unten zu drücken und scheiterte daran größtenteils (weil eine Erhöhung der Geldmenge nicht dasselbe ist wie eine Reduzierung des Werts).Doch das ist nicht der Reset, der heute diskutiert wird. Wir möchten einen Blick auf den Reset werfen, der vom World Economic Forum und dem Buch von Klaus Schwab und Thierry Malleret vorgeschlagen wird. Sie beginnen mit der Tatsache, dass Lockdowns wirtschaftliche Schäden anrichteten. Sie haben die Leute verarmen lassen. Und führten zu willkürlichen, politischen Maßnahmen.In gewisser Hinsicht ist ihr sogenannter Reset nur eine Wundertüte aller unsinniger Maßnahmen des linkspolitischen Flügels. Sie verwenden den Kontext der COVID-Pandemie - die Konsequenzen des Lockdowns - um ihren alten Müll mit einer "Umstrukturierung" zu verschleiern. Wir müssen darauf bestehen, dass eine Besteuerung der Solventen, um kostenlose Güter an Nicht-Produktive auszugeben, keine Umstrukturierung ist. Es wird tatsächlich nur mehr abgerissen. Viele andere, neue Reset-Maßnahmen haben überhaupt nichts mit einer Umstrukturierung zu tun.Lassen Sie uns einen Blick auf einige politische Vorschläge werfen, die nun unter das Reset-Banner gefallen sind. Einer ist der kranke Gedanke einer internationalen Besteuerung von Unternehmen und Einzelpersonen. Im Zusammenhang steht die politische Maßnahme, aufgrund Ungleichheit zu besteuern (im Gegensatz zu einer Besteuerung, um irgendetwas zu bezahlen). Ebenfalls gehört eine Besteuerung für den Klimawandel dazu. Sehen Sie den roten Faden?Kürzlich hatte das Forum eine Konferenz. Ein Teilnehmer ist unser alter Freund des Cargo-Kults der modernen Geldtheorie. Nicht überraschend sagte Stephanie Kelton: "Der öffentliche Sektor ist einzigartig dafür positioniert, bei der Finanzierung großflächiger Investitionen in der grünen Technologie führend zu sein."In anderen Worten: Die Regierung wird Billionen für Projekte ausgeben, in die kein rationaler Financier je Geld stecken und "Investition" nennen würde. Egal, welches Wort es auch sein mag, wenn Bürokraten Steuerzahler und billig geliehene Finanzmittel in lebensunfähige Projekte stecken, ist das Wort dafür nicht "Investition."Doch Kelton sorgt sich überhaupt nicht. Grund dafür ist die Tatsache, dass es keine sonderliche Grenze dafür gibt, was die Regierung ausgeben kann - solange "das Wachsbecken nicht überläuft", ist ihre frivole Analogie. Dieser Gedanke der Regierungsausgaben, selbst für verschwenderische Projekte, ist nur eine ausdrücklichere Version dessen, was Volkswirtschaftler heute predigen. Die derzeitige Idee ist ein BIP-Ziel. Die Fed sollte Kredite also so billig wie möglich machen, um das BIP auf den Zielwert zu bekommen.Das BIP ist so mangelhaft, dass selbst Ausgaben für lebensunfähige Ideen zum BIP beitragen. Selbst das Zerbrechen eines Fensters trägt zum BIP bei. Oder das Vorbereiten auf einen Krieg mit Aliens, wie Paul Krugman meinte.So betrachtet, ist es einfacher zu sehen, dass es Ebenen der Zentralplanung gibt, die von den Andernfalls-Befürwortern eines freien Marktes bis hin zu den Green-New-Deal-Resettern reichen. Die Andernfalls-Befürworter des freien Marktes behaupten, sie wollen nur den BIP-Wert etwas anpassen. Doch das möchten sie durch Verwaltung des wichtigsten Preises in der Wirtschaft tun; der, von dem alle anderen Preise abhängen. Sie sagen, sie möchten die anderen Preise in Ruhe lassen, damit sie im Andernfalls-Freien-Markt festgelegt werden können.Die Green-New-Deal-Resetter möchten, dass die Regierung überall eingreift, einschließlich bei der Verwaltung der Kapitalallokation und der Festlegung, welche Ziele ihre Großzügigkeit verdienen. Die moderne Geldtheorie ist nur die konsistentere Version. Keynes ist konsistenter als Friedman und Kelton ist konsistenter als Keynes. Solange die Leute das grundlegende, moralische Prinzip einer Sache akzeptieren, gewinnt tendenziell die Politik, die dieses Prinzip am konsistentesten darstellt.