Harry Dent: Aktien stürzen bis April um 40% ab und werden sich jahrzehntelang nicht mehr erholen

David Lin sprach für Kitco News jüngst mit dem (Finanznewsletter-)Autor Harry Dent über die aktuelle Lage am Aktienmarkt. Der Gründer von HS Dent ist sich sicher, dass der zyklische Bullenmarkt für Aktien vorüber ist; nach Dezember werden die Aktien ihm zufolge einen säkularen mehrjährigen Rückgang starten, beginnend mit einer 40%-igen Korrektur bis April."Wenn wir einen weiteren neuen Tiefststand am Aktienmarkt erleben, sage ich voraus, dass es zu keinen neuen Höchstständen bei Dow, S&P, NASDAQ, Biotech, suchen Sie sich etwas aus, kommen wird ... Wir werden für Jahrzehnte keine neuen Hochs bei irgendetwas sehen", so Dent. "Nach 1929 gab es 24 Jahre lang keine neuen Hochs mehr."Auf den nächsten Börsencrash werde nicht einfach eine Erholung folgen, wie es nach dem Ausverkauf vom März 2020 der Fall war. "Es ist ein Reset für die größte Finanzblase der Geschichte, die teilweise am Anfang durch eine gute Wirtschaft verursacht wurde, wie in den goldenen 20er Jahren, aber durch die Zentralbanken extrem gepusht wurde", erklärt der Experte.Auslöser für den Crash seien laut Dent weitere Pleiten: "Diese COVID-Sache hat Anfang dieses Jahres richtig zugeschlagen... Ich gebe dem eine neun- bis zwölfmonatige Verzögerung, bevor man wirklich spürt, dass die kleinen Unternehmen und Zombie-Firmen [scheitern]. Sie scheitern nicht über Nacht. Aktien können über Nacht sinken, wie sie es schon getan haben, aber Konkurse und Insolvenzverfahren nach Chapter Seven und Chapter Eleven brauchen Zeit. Ich denke, im ersten Quartal werden wir mehr Unternehmen untergehen sehen, und das wird der Auslöser sein."© Redaktion GoldSeiten.de