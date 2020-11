Peter Grandich: Wir brauchen diese Korrektur für höhere Preisniveaus

Es war eine weitere schwere Woche für das gelbe Edelmetall. Sollten die Investoren besorgt sein? Peter Grandich von Peter Grandich & Company glaubt das nicht, berichtet Investing News . "Wir hatten zu Beginn des Jahres einen nahezu parabolischen Anstieg. Es ist nicht ungewöhnlich, danach eine deutliche Korrektur zu erleben. Ich denke, dass es das war, was wir erlebt haben.""Das Beste davon war der weitreichende Optimismus vor einigen Monaten, als praktisch jeder einen Goldpreis bei 3.000, 4.000, 5.000 Dollar prognostizierte; in den letzten Tagen sprechen die Leute meist über Preisrückgänge", so Grandich. "Das sind die Dinge, die im Rahmen der Stimmung ausgeschwemmt werden müssen, wenn wir auf Preisniveaus wollen, die die Leute prognostiziert haben."Die Preisentwicklung sei jedoch nicht von COVID-19 angetrieben worden, sondern durch die weltweite Währungsabwertung. "Es gibt nicht länger einen Spitzenreiter unter den Währungen und da die Zinsen so niedrig sind, macht Gold ein natürliches Argument für das, was es mehrere hundert Jahre lang war: eine Alternative zu Papiergeld."© Redaktion GoldSeiten.de