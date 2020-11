Gold stabil angesichts gemischter Neuigkeiten

Sorgen um die weltweite Lieferung von Impfstoffen verschafften dem Goldpreis etwas Aufwind, während einige Wissenschaftler zeitgleich Skepsis über die Effizienz derartiger Mittel ausdrückten, berichtet Investing.com . Die Machtübergabe zwischen Biden und Trump wurde nun geglättet, was zugrundeliegende Unsicherheit reduzierte, die den sicheren Hafen ankurbelte.Positiv für Gold war hingegen die Tatsache, dass leitender Volkswirtschaftler der EZB, Philip Lane, zu weiteren Wirtschaftsstimuli für die Eurozone aufrief. "Eine längere Zeitspanne noch niedrigerer Inflation zu tolerieren... als ursprünglich vorhergesehen, wäre kostspielig und riskant", meinte Lane vor einem akademischen Publikum."Das würde zum einen als Resultat höherer, erwarteter Realzinsen eine schwächere Erholung von Konsum und Investment andeuten. Zum anderen würde es zum Abschwung der Inflationserwartungen beitragen, die sich verankern könnten." Das Statement kurbelte Gold an, da niedrigere Zinsen und ein schwächerer Euro den Goldkauf in anderen Währungen billiger macht.© Redaktion GoldSeiten.de