Gold bei 2.500 Dollar: Wichtige Katalysatoren sind noch im Spiel

Die Aussichten für Gold erscheinen 2021 sehr gut, so berichtet CNBC . Citigroup nannte vor einiger Zeit ein Goldpreisziel von 2.500 Dollar für 2021 und verglich eine Reihe an Katalysatoren mit denen des Goldbullenmarktes von 1970 bis 1980. Diese Katalysatoren seien "sehr wohl noch vorhanden", so CEO von GraniteShares Will Rhind."Der Stimulus... wäre wahrscheinlich der offensichtlichste; der Faktor, der den Goldpreis den Großteil dieses Jahres sicherlich antrieb", erklärte er. Dazu würden ein schwächerer Dollar, steigende Inflationserwartungen, fallende Realrendite sowie anhaltende Marktvolatilität kommen, die den Preis weiterhin unterstützen sollten.Dave Nadig, von ETF Trends, ist "kein großer Goldenthusiast", deutet jedoch auf mehrere bullische Katalysatoren. "Ich bin der Erste, der hervorhebt, dass Gold ein nicht-produktives Asset ist. Es ist ein psychologischer Rohstoff; ist also nur das wert, was eine Person gewillt ist, zu zahlen", erklärte er."Trotzdem ist es schwer gegen tausende Jahre der Geschichte zu argumentieren, in denen die Leute Gold in Zeiten der Krise als Wertanlage ansahen. Und wenn wir uns derzeit nicht in einer Krise befinden, dann weiß ich auch nicht."© Redaktion GoldSeiten.de